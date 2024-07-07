Kanserle mücadele ediyordu... 'Avatar' ve 'Titanik'in yapımcısı Jon Landau hayatını kaybetti!
Kariyerine 1980'li yıllarda set asistanlığı yaparak başlayan Jon Landau'nun yaklaşık 16 aydır kanserle mücadele ettiği belirtildi.
'Avatar' ve 'Titanik' gibi Oscar ödüllü filmlerin yapımcısı Jon Landau, 63 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 16 aydır kanserle mücadele eden yapımcının vefatı, oğlu Jamie Landau tarafından doğrulandı.
Kariyerine 1980'li yıllarda set asistanlığı yaparak başlayan Landau ile beraber çalışan isimler, yapımcı için bir veda mesajı paylaştı:
"Jon, olağanüstü yeteneği ve tutkusu ile en unutulmaz hikayelerden bazılarını beyazperdede hayata geçiren bir vizyonerdi. Film endüstrisine yaptığı olağanüstü katkılar silinmez bir iz bıraktı ve o çok özlenecek. İkonik ve başarılı bir yapımcıydı, aynı zamanda çok iyi bir insandı ve etrafındaki herkese ilham veren gerçek bir fenomendi. Bu zor dönemde, düşüncelerimiz Jon'un eşi Julie, ailesi ve sevdikleriyle birlikte."
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