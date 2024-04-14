Iron Man'den Avatar'a... Tüm zamanların en kötü 10 devam filmi
İnternet dizi ve film platformu IMDb'de en kötü devam filmi "Transformers: Kayıp Çağ" oldu. IMDb'ye göre tüm zamanların en kötü 10 devam filmi...
10. HIZLI VE ÖFKELİ 8 (2017)
Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner.
9. IRON MAN 3 (2013)
Milyarder iş adamı, kahraman ve mucit Tony Stark, bu sefer gücü ondan çok daha fazla, hatta sınırsız bir düşmanla karşı karşıya kalıyor. Üstelik bu düşman, o çok sinirlendirecek bir hamle yaparak özel hayatını yok ediyor. Stark şimdi bu olayların kaynağını araştıracağını zorlu bir mücadeleye giriyor. Fakat en yakınlarını korumak için zekasının ve cesaretinin yanı sıra içgüdülerine de ihtiyacı var. Stark'ın bu savaşında kafasında dönüp duran soru ise belki de tüm olayların en can alıcı yanı: Adam mıdır kıyafeti kıyafet yapan yoksa kıyafet midir adamı adam yapan?
8. STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015)
Star Wars: Güç Uyanıyor (Yıldız Savaşları 7) filminde bu seriye yeni katılan Rey ve Finn karakterlerinin çevresinde şekillenen, Karanlık Taraf olan İlk Düzen'den (First Order) kaçarak hayatta kalma ve droid BB-8'e verilen gizli görevi yerine getirme öyküsü, Güç'ün yeni sahibine seslenmesiyle de farklı bir boyut kazanıyor.
7. AVATAR: SUYUN YOLU
Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi Avatar: The Way of Water, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla birlikte verdiği mücadeleyi konu ediniyor.
6. JURASSIC WORLD
Kosta Rika yakınlarındaki Pasifik kıyılarında kurulu olan Isla Nublar adası, bundan tam 22 yıl önce Jurassic Park hikayesinin başlangıcına ev sahipliği yapmıştı. John Hammond'ın tasarladığı sıradışı park projesi, yıllar sonra hayata geçirilir ve böylece dinozor temalı, tam teşekküllü bir park ortaya çıkar.
5. JURASSIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK (JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM) (2018)
Jurassic World'ün dinozorlar tarafından yıkılmasının üzerinden dört yıl sonra, adada yanardağının harekete geçmesiyle Owen ve Claire'in dinozorları kurtarma çabasını konu ediniyor.
4. TRANSFORMERS 3: AY'IN KARANLIK YÜZÜ (2011)
Yıl 1961, insanlığın uzaya adım atışından 8 yıl önce bir Cybertron uzay gemisi büyük savaştan kaçarak Ay'ın karanlık yüzüne inmiştir. Sentinel Prime'ın kullandığı bu gemi, Cybertronlar için hayati önem taşıyan bir teknolojiyi taşıyordur. Dünyada ise insanlığın uzaya çıkma macerası başlamıştır artık. Cybertron gemisini keşfeden NASA, Başkan John F. Kennedy'nin izniyle Ay'a ilk insanı gönderme projesine 'start' vermiştir. 1969'daki Apollo 11'in macerası da böylece başlar...
3. SKYFALL (2012)
MI6 ciddi bir saldırıya uğrar ve kurumun değerleri temelden sarsılır. M’e karşı sadakat testinden geçen ajan James Bond kişisel bedelleri ağır olsa da, tehdidi bulup her ne pahasına olursa olsun yok etmelidir. Zira MI6’yı ciddi riske sürükleyen isim Silva adında gözü kara, gizemli bir adamdır...
2. STAR WARS: SON JEDI (2017)
Rey, efsanenin ikinci bölümünde de Finn, Poe ve Luke Skywalker ile destansı yolculuğuna devam ediyor.
1. TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ (2014)
Cade Yeager (Mark Wahlberg) kızı Tessa ile (Nicola Peltz) birlikte kendi halinde yaşayan bir araba tamircisi ve mucittir. Ancak günün birinde bütün Autobot ve Deceptionları dize getiren bir Optimus Prime'ı yapmayı başardığında, huzurlu hayatları son bulacaktır.
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