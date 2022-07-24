"Avengers: Secret Wars" filmi ne zaman vizyona girecek?
Avengers hayranlarını sevindirecek haber Marvel'dan geldi. Serinin yeni filmi Secret Wars'ın vizyon tarihi belli oldu. Secret Wars filmi ne zaman vizyona girecek?
ABD merkezli çizgi roman yayımcısı şirket olan Marvel, Avengers’ın yeni filmi Secret Wars'ın ne zaman gösterime gireceğini duyurdu.
AVENGERS:SECRET WARS NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
ShiftDelete'den aktarılan bilgilere göre; Avengers: Secret Wars'ın 7 Kasım 2025 yılında vizyona gireceği açıklandı.
Secret Wars filminin yönetmen koltuğunda Russo kardeşlerin oturacağı düşünülüyor.
Russo kardeşlerin Endgame filminde 2,798 milyar dolar hasılat elde etmişti. Gişe hasılatında birinci sıraya yükselen Avengers: Endgame, Avatar’ın tekrar vizyona girmesiyle birlikte birinciliğini kaybetmiş oldu.
Russo kardeşlerin Avengers’ın yeni filmiyle Avatar’a ait olan 2,802 milyar dolar hasılat rekorunu kıracağı düşünülüyor.
Şu anda filmin oyuncu kadrosuna dair herhangi bir bilgi aktarılmadı.
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