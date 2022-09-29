Aylardan Filmekimi

29 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 21. kez düzenlenen Filmekimi, bu yıl 7-16 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da hem Avrupa hem Anadolu Yakası’nda sinemaseverlerle buluşacak. Filmekimi’nin programı, önceki gün düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Bu yılki programda Cannes Film Festivali’nin ağırlığı dikkat çekici.

Basın toplantısında konuşan İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan’ın vurgu yaptığı filmler arasında Noah Baumbach’ın son filmi “Beyaz Gürültü”, Emma Thompson’lı “İyi Şanslar Leo Grande”, Hirokazu Kore-eda’nın “Bebek Servisi” ve Claire Denis’nin “Öğle Güneşinde Yıldızlar” filmleri bulunuyor.

Bunlar dışında Martin McDonagh’ın “The Banshees of Inisherin” filmi Venedik’te En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu (Colin Farrell) ödüllü. Cannes’dan Park Chan-wook’a En İyi Yönetmen ödülü getiren “Ayrılma Kararı” da programda. Detaylı programa filmekimi.iksv.org adresinden bakmakta fayda var.

Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli’de City’s Nişantaşı - CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinemaevi’nde izlenebilecek.

Televizyonlarda ya da sosyal mecralarda Filmekimi’nin eğlenceli klibini de görebilirsiniz. Basın toplantısında ilk kez görülen eğlenceli kısa film “Ekim demek #Filmekimi demek” fikrinden yola çıkıyor. Muhabbet Ajans hazırlamış.

BILETLER ATEŞ PAHASI

Filmekimi’nin bir diğer dikkat çekici noktası da bilet fiyatları. Öğrenciler için biletler 10 TL, onlar da sınırlı sayıda. Gösterimlerin hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) tam 50 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00-13.30-16.00-19.00) ve tüm 21.30 seansları tam 75 TL. Biletler genel satışa 4 Ekim’de çıkacak.

Muhtemelen hafta içi iş çıkışı ya da hafta sonu film izlemek zorunda kalan insanlar için bu biletler fazlasıyla kısıtlayıcı. En basitinden insanların ayağını salonlardan, festivalden kesecek ve/veya yasal olmayan film izleme sitelerine yönlendirecek bu bilet politikasına bir çözüm gerekiyor. Logoları sponsorlar arasında bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da “Beyoğlu Kültür Yolu” neye sponsor oluyor, ne kadar bir destek veriyor? Kimse halkın git gide en basit kültür sanat etkinliklerine bile ulaşamamasından rahatsız olmuyor mu?