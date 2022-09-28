Gülse Birsel’in yeni filmi Yılbaşı Gecesi nerede, ne zaman yayımlanacak? Yılbaşı Gecesi filminin oyuncuları kimler?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:17

Gülse Birsel’in hem yazıp hem de oynadığı Yılbaşı Gecesi filminden ilk kareler paylaşıldı.

YILBAŞI GECESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yılbaşı Gecesi, salgının sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlayacak. Didem, günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayali, son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile yıkılır.

Bir yandaysa Ozan, salgın süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur. Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağrıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ise filmde görülecek. Filmin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

YILBAŞI GECESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yılbaşı Gecesi filminin oyuncu kadrosunda; Gülse Birsel, Ayta Sözeri, Büşra Pekin, Serkan Keskin, Alina Boz, Şebnem Bozoklu, Cengiz Bozkurt, İrem Sak, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Alican Yücesoy, Kubilay Tunçer, Fatih Artman yer alıyor.

YILBAŞI GECESİ FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Disney Plus'ta ekrana gelecek olan Yılbaşı Gecesi filminin yayın tarihi henüz açıklanmadı.



