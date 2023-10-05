Aylardan ‘Filmekimi’

Yayınlanma: 05.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 03:00

Filmekimi programında Cannes’dan Venedik’e Locarno’dan Toronto’ya uluslararası festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmler ve heyecanla beklenen yeni yapımlar yer alıyor. Filmekimi, 13-22 Ekim’de İstanbul’da, 20-22 Ekim’de İzmir’de yapılacak.

(Yasin Oral - Yeşim Gürer Oymak - Kerem Ayan)

Geceyi konuşmasıyla açan İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, sözü İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’a bıraktı. Yeşim Gürer Oymak, “Bu yıl Filmekimi’ni İstanbul’un yanı sıra İzmir’deki sinemaseverlerle de Paribu’nun değerli katkıları sayesinde buluşturabiliyoruz” dedi.

Filmekimi etkinlik sponsoru Paribu CEO’su Yasin Oral ise “Kültür sanatın herkes için erişilebilir olması inancıyla hareket ediyoruz. Bu festivalin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

(Scorsese’nin yönettiği Dolunay Katilleri’nin başrollerinde Leonardo DiCaprio ile Robert De Niro yer alıyor.)



SÜRPRİZ VAR!

Basın toplantısında Kerem Ayan bir de sürpriz açıkladı. Yılın dört gözle beklenen filmlerinden, Martin Scorsese’nin yönettiği Dolunay Katilleri, Cannes ve Londra film festivallerinden sonra ilk kez İstanbul’da İKSV Galaları kapsamında, Ali Muhiddin Hacı Bekir sponsorluğuyla izleyici karşısına çıkacak. Gösterim 12 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de UNIQ Hall’de yapılacak.