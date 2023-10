Filmekimi’nden 15 Film!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:11

Güncelleme: 02.10.2023 - 09:12

Poor Things (Yorgos Lanthimos): Venedik’te Altın Ayı’nın sahibi olan Poor Things, festivalin gözde filmlerinden. Alasdair Gray’in romanından sinemaya uyarlanan eser, Victoria döneminde ölüyken diriltilen Bella Baxter’ın (Emma Stone) yaşamını konu ediniyor.

Fallen Leaves (Aki Kaurismäki): Fin yönetmenin Cannes’da Jüri Ödülü kazanan filmi, Helsinki’de bir gece iki yabancının karşılaşması üzerinden melankolik ve romantik komedi öyküsü yaratıyor.

Priscilla (Sofia Coppola): Coppola’nın, Venedik’te Cailee Spaeny’ye En İyi Kadın Oyuncu ödülü getiren filminde Priscilla Beaulieu ile Elvis Presley’nin fırtınalı birliktelikleri gözler önüne seriliyor.

Anatomy of a Fall (Justine Triet): Bir çiftin beraberlikleri üzerinden Hitchcockvari bir gerilim öyküsü yaratan Anatomy of a Fall, Cannes’da Altın Palmiye’yi kucakladı.

May December (Todd Haynes): Natalie Portman ve Julianne Moore’u başrolde izlediğimiz film, Amerika’nın skandallara olan zaafı üzerinden bir kara komedi yaratıyor.

Strange Way of Life (Pedro Almodóvar): Almodóvar’ın sıra dışı kısa western filminde Pedro Pascal ve Ethan Hawke, yirmi beş yıl sonra bir araya gelen iki silahşoru canlandırıyorlar.

The Zone of Interest (Jonathan Glazer): Cannes’da büyük ödülü kazanan yapım, Auschwitz toplama kampının komutanı Rudolf Höss ve eşinin kamp yanındaki evlerinde aileleri için rüya gibi bir yaşam kurmaya çalışmalarını ele alıyor.

Evil Does Not Exist (Ryûsuke Hamaguchi): Japon kırsalında Tokyolu bir şirketin giriştiği inşaat üzerinden yarattığı dramayla Venedik’te Büyük Jüri Ödülü ile FIPRESCI Ödülü’nü kazanan film, Drive My Car’ın yönetmeninden.

All of Us Strangers (Andrew Haigh): Başrollerinde Andrew Scott ile Paul Mescal’ın yer aldığı ve Taichi Yamada’nın eserinden sinemaya uyarlanan film Londra’da bir gece, gizemli komşusuyla tanışan Adam’ın yaşadığı çelişkiler ve değişen yaşamı üzerinden şekilleniyor.

Jeanne du Barry (Maïwenn): Fransız Kralı 15. Louis’nin gözdesi Madame du Barry ile skandallarla dolu aşklarını konu edinen filmde Maïwenn, Johnny Depp’le başrolü paylaşıyor.

Io Capitano (Matteo Garrone): Venedik’te Gümüş Aslan’ın sahibi olan film, iki Senegalli gencin Afrika’dan Avrupa’ya zorlu göçünü anlatıyor.

The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki): Miyazaki’nin yıllar sonra sinemaya dönüşünü müjdeleyen yapım, usta yönetmenin ellerinden etkileyici bir anime izlemek isteyenler için büyük fırsat.

Perfect Days (Wim Wenders): Dört kısa hikayeyi birleştiren Wenders imzalı film, Cannes’da başrol oyuncusu Koji Yakusho’ya En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı.

Il Sol dell’Avvenire - Nanni Moretti: Moretti’nin son filmi, yönetmen Giovanni ve yapımcı eşi Paola ile olan çalkantılı hayatlarını beyazperdeye taşıyor.

La sociedad de la nieve - J.A. Bayona: Bayona’nın, 1972 yılında And Dağları’nda yaşanan uçuş felaketini konu alan gerilim filmi, İspanya’nın bu yılki Akademi Ödülleri adayı...

Bonus: Öğretmenler Odası - İlker Çatak, The Old Oak - Ken Loach, Kaibutsu - Hirokazu Kore-eda, Dream Scenario - Kristoffer Borgli, Kara Kutu - Aslı Özge.