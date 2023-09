Ödüllü filmlerle dolu Filmekimi biletleri 7 Ekim'de satışta...

Yayınlanma: 30.09.2023 - 08:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 08:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 22. Filmekimi'nin programı açıklandı. Festival, İzmir'de sinemaseverlerle buluşacak. Festival, Cannes'dan Venedik'e uluslararası festivallerde ödüllü ve dikkat çeken filmleri izleyicilere sunacak.

Bu yılki Filmekimi'nin açılış filmi Sofia Coppola'nın "Priscilla!" adlı yapımı olacak. Film, Priscilla Beaulieu ile Elvis Presley'nin ilişkisini konu alıyor ve Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Cailee Spaeny'i başrolde bulunduruyor. Sofia Coppola, daha önce "Marie Antoinette" gibi masalsı karakter merkezli hikayeleri başarıyla sinemaya aktarmıştı.

Kapanış filmi ise 80. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülü kazanan "Poor Things" adlı yapım olacak. Film, ölümden sonra diriltilen bir karakteri konu alıyor ve Emma Stone başrolde yer alıyor. Bu film, "Sarayın Gözdesi" ile tanınan yönetmen Yorgos Lanthimos'un imzasını taşıyor.

Filmekimi programı, birçok ödül kazanmış ve festivallerde büyük ilgi görmüş yapımları içeriyor. Öne çıkan filmler arasında "Şeflerin Aşkı", "Canavar", "Anatomy of a Fall", "Kötülük Diye Bir Şey Yok" ve "Mükemmel Günler" gibi yapımlar bulunuyor. Festival, ayrıca usta yönetmenlerin yeni filmlerini de izleyiciyle buluşturacak.

FESTİVAL PROGRAMI

• Extraña Forma de Vida - Pedro Almodóvar

• Kar Kardeşliği - J.A. Bayona

• Rapito - Marco Bellocchio

• Dört Kız Kardeş - Kaouther Ben Hania

• Yaratık - Bertrand Bonello

• Rüya Senaryo - Kristoffer Borgli

• Geçen Yaz - Catherine Breillat

• Hayvan Krallığı - Thomas Cailley

• Vincent Ölmeli - Stéphane Castang

• Aşkın Tabiatı - Monia Chokri

• Priscilla - Sofia Coppola

• Eve Dönüş - Catherine Corsini

• Öğretmenler Odası - İlker Çatak

• Hayat - Zeki Demirkubuz

• Narsistle Aşk - Valérie Donzelli

• Daaaaaali! - Quentin Dupieux

• Gecede Kaybolanlar - Amat Escalante

• Sömürgeciler - Felipe Galvez

• Kaptan Benim! - Matteo Garrone

• The Zone of Interest - Jonathan Glazer

• Çözümler Kitabı - Michel Gondry

• All of Us Strangers - Andrew Haigh

• Kötülük Diye Bir Şey Yok - Ryûsuke Hamaguchi

• Bir Skandalın Peşinde - Todd Haynes

• Şeflerin Aşkı - Tran Anh Hung

• Fremont - Babak Jalali

• Sararmış Yapraklar - Aki Kaurismaki

• Hayat Dersleri - Stephan Komandarev

• Canavar - Hirokazu Kore-eda

• Bazen Ölmeyi Düşünüyorum - Rachel Lambert

• Poor Things - Yorgos Lanthimos

• Umudunu Kaybetme - Ken Loach

• İstenmeyenler - Ladj Ly

• Jeanne du Barry - Maïwenn

• Nasıl Seks Yapacağız - Molly Manning Walker

• Çocuk ve Balıkçıl / The Boy and the Heron - Hayao Miyazaki

• Kabahatliler - Rodrigo Moreno

• Güzel Günler - Nanni Moretti

• Zor Bir Yıl - Olivier Nakache, Éric Toledano

• Joan Baez: I Am A Noise - Miri Navasky, Maeve O'Boyle, Karen O'Connor

• Kara Kutu - Aslı Özge

• Altın Kozanın İçinde - Thien An Pham

• İnşallah Erkek Olur - Amjad Al Rasheed

• Sorgu - Tina Satter

• Bir Düşüşün Anatomisi - Justine Triet

• Mükemmel Günler - Wim Wenders

• Uyku - Jason Yu

FİLMEKİMİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Filmekimi biletleri, 7 Ekim'de genel satışa sunulacak. Biletler; İstanbul ve İzmir gösterimleri için farklı fiyatlandırma seçenekleri sunacak ve biletler Passo platformu üzerinden temin edilebilecek. Festival, sinema severlere dünya sinemasının en iyi örneklerini sunmak için heyecanla bekleniyor.

Filmekimi'nin bu yılki kampanyası, ihmal edilmiş hayvan dostlarına dikkat çekmek amacıyla hazırlandı ve #AylardanFilmekimi sloganını kullanıyor. Afişler ve reklam kampanyası, mizahi bir yaklaşım ile festivalin sosyal sorumluluk bilincini vurguluyor. Görme engelli izleyiciler için ise festivalde gösterilecek bazı filmlerde sesli betimleme seçeneği sunulacak.

Filmekimi, dünya sinemasının önde gelen eserlerini Türk izleyicisiyle buluşturarak her yıl büyük bir ilgiyle karşılanan bir etkinlik olarak biliniyor. Her yıl farklı ülkelerden ve farklı tarzları yansıtan filmleri seyircilere sunarak sinema tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu yılın programı da birçok ödül kazanmış ve çeşitli festivallerde büyük beğeni toplamış filmlerle dolu gibi görünüyor.