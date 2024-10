‘Aylardan Filmekimi’

Yayınlanma: 05.10.2024 - 05:06

Güncelleme: 05.10.2024 - 05:06

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Filmekimi’nin açılış gösterimi önceki akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı. Açılışta Todd Phillips’in yönettiği, “Joker: İkili Delilik” filmi gösterildi. Açılış gösteriminden önce konuşan İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan izleyicilere Filmekimi’yle ilgili ayrıntılı bilgileri aktararak “Bu yıl ilk kez, üç gün boyunca Filmekimi gösterimlerine ev sahipliği yapan CRR Konser Salonu’nda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

Festivalin bu yılki sloganı, afişlerde de tasarımıyla dikkat çeken “Geldi iki gözümün çiçeği”. 2024 Cannes Film Festivali’nde Sean Baker’a Altın Palmiye’yi kazandıran “Anora”, “Büyük Ödül”ün sahibi, Payal Kapadia imzalı “Aydınlık Hayallerimiz” (All We Imagine as Light) ve “En İyi Yönetmen” ödülüne değer görülen, Miguel Gomes’in yönettiği “Büyük Yolculuk” (Grand Tour) ve Ali Abbasi’nin yeni filmi “The Apprentice-Trump’ın Hikâyesi”, Filmekimi’nin beklenen filmleri arasında.

Filmekimi, İstanbul’da İBB Kültür AŞ desteğiyle 13 Ekim’e kadar devam edecek. Bu yıl İstanbul dışında Diyarbakır, Ankara ve İzmir’de de düzenlenecek Filmekimi, Diyarbakır’da 10-13 Ekim, Ankara’da 17-20 Ekim, İzmir’de ise 24-27 Ekim tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.

Festivalin ayrıntılı programına “filmekimi.iksv.org” adresinden ulaşılabilir.