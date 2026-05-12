Aylin Uraslı Çil’den 'Duran Güç' resim sergisi

12.05.2026 21:14:00
“Duran Güç” başlıklı sergisi kapılarını açtı. Aylin Uraslı Çil imzası taşıyan sergi 19 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir.

Hiperrealist resim sanatçısı Aylin Uraslı Çil’in “Duran Güç” başlıklı sergisi, Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı. 

Sanat yolculuğunu bağımsız olarak sürdüren Aylin Uraslı Çil, bu sergisiyle izleyiciyle güçlü bir görsel anlatı üzerinden buluşuyor. Grafik ve illüstrasyon temelli eğitiminin izlerini taşıyan sanatçının hiperrealist resim pratiğinde detay, yalnızca teknik bir ustalık göstergesi değil; aynı zamanda bir saygı biçimi olarak öne çıkıyor. 

Sanatçının hiperrealist yaklaşımı, izleyiciyi etkilemekten çok figürle baş başa bırakmayı, sessiz ve derin bir karşılaşma alanı yaratmayı amaçlar. Çil, figüratif resimlerinde sessizlik, denge ve asaleti merkeze alan özgün bir görsel dil geliştirmektedir. 

“Duran Güç” sergisinde, sanatçının bu yolculukta odağına aldığı at figürlerinden oluşan seçili eserler yer almaktadır. At figürü, bu bağlamda hareketten arındırılarak zamansız ve mekânsız bir varlık olarak yeniden yorumlanır. 

Sanatçı, bu özgün yorumunu deneyimlemek isteyen tüm sanatseverleri “Duran Güç” sergisine davet ediyor. Sergi 19 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir.

