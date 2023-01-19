Kutsal Damacana filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kutsal Damacana filmi ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 18:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 18:00

Senaryosunu Kamuran Süner ve Şafak Sezer'in birlikte yazdığı, yönetmenliğini Kamil Çetin'in, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği 'Kutsal Damacana 4' filmi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.



KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Kutsal Damacana 4, yanlışlıkla papaz olan Fikret'in hikayesini konu ediyor. Fikret, yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda kendisini tahmin edemeyeceği bir konumda bulur. Beklenmedik bir şekilde Vatikan'a kadar yükselen Fikret, artık yurduna geri dönmeye karar verir. Kutsal Damacana 4 müzik yapımcısı Polat Yağcı’nın yapımcılığı ile gerçekleşecek. Şafak Sezer’in başrolünde rol alacağı Film “Kutsal Damacana” serisinin 4. filmi olacak.

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



"Kutsal Damacana 4", 20 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.



KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?



Şafak Sezer

Ersin Korkut

Müjde Uzman

Nilgün Belgün

Erhan Yazıcıoğlu

Onur Büyüktopçu

Ruhi Sarı

Buket Dereoğlu

Deniz Oral

Yıldırım Memişoğlu







