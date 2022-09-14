Ölümcül Takip filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ölümcül Takip filminin IMDb puanı kaç?
Orijinal adı Survivor olan Ölümcül Takip filmi, ABD ve Birleşik Krallık ortalığında çekilmiş, casusluk, gerilim filmidir. Tv ekranlarına sık sık gelen filmin ayrıntıları ise oldukça merak ediliyor. Peki, Ölümcül Takip filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ölümcül Takip filminin IMDb puanı kaç?
James McTeigue tarafından yönetilen ve Philip Shelby tarafından yazılan 2015 yapımı film Ölümcül Takip, suç ve aksiyon temalı filmleri sevenler için oldukça dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. İşte, Ölümcül Takip filminin ayrıntıları...
ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Londra'daki ABD Büyükelçiliği'ne kısa bir süre önce tayin edilen Kate Abbott adlı bir gizli servis görevlisi (Milla Jovovich) bombalı bir saldırıdan son anda kurtulduktan sonra saldırının sorumluluğunun üzerine yıkıldığına şahit olur. Aynı zamanda New York'ta Times Mydanı'nda yapılması planlanan bir saldırıdan haberdar olur. Kate onu yakalamak isteyen görevlilerden kaçmak, bir yandan da adını aklayıp terörist saldırıyı durdurmak için zamanla yarışmak zorundadır.
ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Milla Jovovich - Kate Abbott
- Pierce Brosnan - 'Saatçi' Nash
- Dylan McDermott - Sam Parker
- Angela Bassett - Büyükelçi Maureen Crane
- Robert Forster - Bill Talbot
- James D'Arcy - Dedektif Paul Anderson
- Frances de la Tour - Sally
- Antonia Thomas - Naomi Rosenbaum
ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 5.6/10'dur.
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