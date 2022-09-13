Suç Ortağı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Suç Ortağı filminin IMDb puanı kaç?

2012 yapımı aksiyon filmi Suç Ortağı, heyecan dolu hikayesiyle sık sık izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini Simon West'in yaptığı film hakkında birçok konu merak ediliyor. Peki, Suç Ortağı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Suç Ortağı filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 12:21
Suç Ortağı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Suç Ortağı filminin IMDb puanı kaç?
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ABD yapımı gerilim aksiyon filmlerinin arasında yer alan Suç Ortağı filmi, oyuncu kadrosu ve konusuyla merak uyandıran yapımlar arasında gösteriliyor. Peki, Suç Ortağı filminin ayrıntıları neler?

SUÇ ORTAĞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Will Montgomery hapishaneden yeni tahliye olmuş eski bir hırsızdır. 10 milyon dolarlık bir soygun gerçekleştirmiş ama yakalanmıştır. Soyduğu kokain kaçakçısı mafya ise şimdi uğradıkları zarara karşılık kızını kaçırmıştır. Adamların istediği parayı bulması içinse sadece 12 saati vardır. Sevgilisi ile New York'ta bu kadar çok parayı bulmanın yollarını arayan Will'in tek çaresi, özgürlüğünü tehlikeye atıp, eski hırsızlık deneyiminden yararlanmaktır.

SUÇ ORTAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Nicolas Cage - Will Montgomery
  • Danny Huston - Tim Harland
  • Malin Åkerman - Riley Simms
  • Sami Gayle - Alison Montgomery
  • Mark Valley - Fletcher
  • M.C.Gainey - Hoyt
  • Josh Lucas - Vincent
  • Tanc Sade - Pete
  • Demetrice J.Nguyen - Mark

SUÇ ORTAĞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 5.5/10'dur.


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