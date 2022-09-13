Suç Ortağı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Suç Ortağı filminin IMDb puanı kaç?

13 Eylül 2022 Salı, 12:21

ABD yapımı gerilim aksiyon filmlerinin arasında yer alan Suç Ortağı filmi, oyuncu kadrosu ve konusuyla merak uyandıran yapımlar arasında gösteriliyor. Peki, Suç Ortağı filminin ayrıntıları neler?

SUÇ ORTAĞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Will Montgomery hapishaneden yeni tahliye olmuş eski bir hırsızdır. 10 milyon dolarlık bir soygun gerçekleştirmiş ama yakalanmıştır. Soyduğu kokain kaçakçısı mafya ise şimdi uğradıkları zarara karşılık kızını kaçırmıştır. Adamların istediği parayı bulması içinse sadece 12 saati vardır. Sevgilisi ile New York'ta bu kadar çok parayı bulmanın yollarını arayan Will'in tek çaresi, özgürlüğünü tehlikeye atıp, eski hırsızlık deneyiminden yararlanmaktır.

SUÇ ORTAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage - Will Montgomery

Danny Huston - Tim Harland

Malin Åkerman - Riley Simms

Sami Gayle - Alison Montgomery

Mark Valley - Fletcher

M.C.Gainey - Hoyt

Josh Lucas - Vincent

Tanc Sade - Pete

Demetrice J.Nguyen - Mark

SUÇ ORTAĞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 5.5/10'dur.