Balıkesir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümünde 'Tülütabak'lardan meydan gösterisi

06 Eylül 2022 Salı, 14:36

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikler Kurtderili Meydanı'ndan stadyum caddesinde bulunan Atatürk Anıtı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.

Günün anlam ve önemini anlatan şiir sunumları gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye bandosu ve Mehteran takımı, marşlar seslendirdi.

TÜLÜTABAKLAR GÖSTERİ YAPTI

Daha sonra ise her yıl ilgiyle izlenen, işgal yıllarında düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu iddia edilen Tülütabaklar alana çıktı.

Kıyafet ve görüntüleriyle korkutucu olan ve Balıkesir'de maskot haline gelen Tülütabaklar, davullar ve zurna eşliğinde gösteri yaptı.

Keçi ve koyun postu giyen, yüzlerini ve vücutlarını baca kurumuyla boyanmış, korkutucu halleriyle savaş dönemindeki hallerini canlandıran derici esnafı, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Bazı çocukları korkarken, kimi aileler de Tülütabaklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.