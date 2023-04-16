Balkan Naci İslimyeli anıldı: ‘Bizi gerçeklerle yüzleştirdi’

Yayınlanma: 16.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.04.2023 - 03:00

Erkan Doğanay’ın moderatörlüğünü yaptığı anma etkinliğinde İslimyeli’yle uzun yıllardır tanışan, beraber çalışan isimler sanatçıyı anlattı. İslimyeli’nin de öğretim üyesi olduğu Işık Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eva Şarlak, sanatçılar Günseli Kato ile Şermin Kıvanç Seval ve İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri usta sanatçıyı anlattı.

Bedri Baykam ise hem 15 Nisan Dünya Sanat Günü hem yeni açılan sergisi hem de “Dünya Sanat Günü’nün Kısa Tarihi” isimli kitabın lansmanı için bulunduğu ABD’den çevrimiçi olarak etkinliğe bağlandı. Yapılan konuşmalarda sanatçının açtığı sergilere, kariyerine bakış atılırken tarzındaki değişimler ve sözleri aktarıldı.

Kılıçeri, “Her yeni sergisinde yeni şeyler denedi. Riskler aldı” diye konuşurken Eva Şarlak ise “Bizi yüzleşemediğimiz gerçeklerle yüzleştirirdi, her şeyi sorgulardı” dedi. Anma etkinliğini Piramid Sanat’ın Instagram hesabından izleyebilirsiniz.