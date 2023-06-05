Barbara Hannigan müthiş enerjisiyle coşturdu

Yayınlanma: 05.06.2023 - 16:42

Güncelleme: 05.06.2023 - 16:42

Barbara Hannigan enerjisine, sahnesine çok yakışan G. Gershwin’in, “Çılgın Kız” süitinde ise, hem orkestrayı yönetti hem de solist olarak parçayı seslendirdi, salonu da coşturdu.

Gramophone dergisinin geçen yıl “Yılın Sanatçısı” seçtiği, dünya sahnelerinin Grammy ödüllü popüler yıldızı Hannigan, kurulduğu günden beri usta şef ve solistlerle çalmanın olgunluğuyla yorumunu yücelten BİFO’ya hayranlığını defalarca birlikte selam vererek gösterdi.