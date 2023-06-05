Barbara Hannigan müthiş enerjisiyle coşturdu

İstanbul Müzik Festivali’nin daimi orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni (BİFO) 3 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk kez Türkiye’ye gelen ünlü Kanadalı soprano Barbara Hannigan yönetiminde C. Ives, “Cevaplanmamış Soru”, J. Haydn, “96. Senfoni”, A. Schoenberg, “Aydınlanan Gece” eserlerini çaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 16:42
Barbara Hannigan müthiş enerjisiyle coşturdu
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Barbara Hannigan enerjisine, sahnesine çok yakışan G. Gershwin’in, “Çılgın Kız” süitinde ise, hem orkestrayı yönetti hem de solist olarak parçayı seslendirdi, salonu da coşturdu.

Gramophone dergisinin geçen yıl “Yılın Sanatçısı” seçtiği, dünya sahnelerinin Grammy ödüllü popüler yıldızı Hannigan, kurulduğu günden beri usta şef ve solistlerle çalmanın olgunluğuyla yorumunu yücelten BİFO’ya hayranlığını defalarca birlikte selam vererek gösterdi. 


İstanbul Müzik Festivali Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Aydınlanan Gece

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