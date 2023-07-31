Cillian Murphy'i Barbie filminde görecek miyiz?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:37

Güncelleme: 31.07.2023 - 14:37

Christopher Nolan’ın atom bombasının mucidi J. Robert Oppenheimer’a odaklanan Oppenheimer filmi ile Greta Gerwig’in Barbie’yi ele alan yeni filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyondaki yerini aldı. Her iki film de güçlü bir başlangıç yaparak hem pandemiden hem de güncel olarak devam eden grelerden etkilenen sinema salonlarına kısa süreli bir mutluluk yaşattı. Barbie bugün itibarıyla dünya çapında 400 milyon dolar gişe hasılatını geçerken Oppenheimer da 200 milyon doları buldu.

MURPHY BU FİKRE SICAK BAKIYOR

Cinéfilos’a konuşan Cillian Murphy şunları kaydetti:

“Barbie 2 filminde Ken’lerden birisini oynar mıydım? Kesinlikle evet. Senaryoyu bir okuyalım ve üzerine tartışalım.” Murphy sözlerine şöyle devam etti:

“Barbie’yi izlemek için sabırsızlanıyorum. Sinema için harika olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz, bu yaz bir sürü harika film var.”

Murphy daha önce IGN’e iki filmin aynı gün vizyona girmesi konusunda şu yorumu yapmıştı:

“Bence aynı gün iki muhteşem filmin muhteşem sinemacıların imzasıyla vizyona sokulması, sektör ve izleyiciler için harika bir şey. Bütün gününüzü sinemada geçirebilirsiniz. Bundan daha iyi ne olabilir ki?”

Barbie filminde oyuncu seçiminden sorumlu Allison Jones geçen günlerde Vanity Fair’a verdiği demeçte Bowen Yang, Dan Levy ve Ben Platt ile Ken rolü için görüştüklerini açıklamıştı.

“Şaka yapmıyorum. Projeye dahil olamadıkları için çok üzgündüler.”

Barbie filminde Ryan Gosling ve Michael Cera’nın yanı sıra Simu Liu, Ncuti Gatwa, John Cena ve Kingsley Ben-Adir gibi isimler de filmde Ken’in versiyonlarını canlandırıyor.

BARBİE'NİN DEVAM FİLMİ İÇİN RESMİ BİR AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Filmin başrolü Margot Robbie ise geçen ay TIME’a verdiği demeçte olası devam filmi hakkında şunları söylemişti:

“Bence bir yandan devam filmlerini planlarken bir yandan da ilk filmi geliştirmeye çalışırsanız kendinizi bir tuzağın içinde bulabilirsiniz.”

Öte yandan Robbie, Barbie’yi gelecekte nelerin bekleyebileceğine dair bazı tartışmaların yapıldığını da kabul etmişti:

“Bu noktadan sonra hikâye milyonlarca farklı yöne gidebilir.”