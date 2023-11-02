Uzi ile düet yapan Russ Millions İstanbul'da konser verecek

Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:38

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:56

Body' isimli parçasıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan rap şarkıcısı Russ Millions, 12 Kasım'da İstanbul'da konser verecek. Uzi ile 'International' şarkısına düet yapan Millions Masquerade Club'un 13'üncü yıl kutlamaları kapsamında Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak.

Müziğini, 'Kimseyi ağlatmak için değil, dans ettirmek için buradayım' diye tanımlayan sanatçı, sadece yaptığı şarkıları ve danslarıyla değil ünlü sanatçılarla iş birlikleriyle de müzik dünyasında dikkat çekiyor. Russ Millions, daha önce Digga D, Pressa, LD ve Dappy gibi ünlü isimlerle birlikte çalıştı. Kariyerindeki en büyük başarısı kabul edilen Tion Wayne ile seslendirdiği 'Body' adlı şarkısıyla tüm dünyada büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı. Aynı zamanda Tion Wayne ile yaptığı 'Keisha & Becky' adlı bir diğer şarkı ile British Phonographic Industry (BPI) tarafından 'Platin' ödülüne layık görüldü.

Russ Millions, Türkçe rap müziğin popüler isimlerinden Uzi ile de iş birliği yaptığı 'International' isimli şarkıyı bu yıl eylül ayında dinleyicileriyle paylaştı. İkilinin ilk düeti olan parçanın klibi de İstanbul'da çekildi. Türkçe ve İngilizce sözlerinin uyumuyla dikkat çeken bu düet, kısa sürede yüksek izleyici sayısına ulaşarak büyük bir başarı yakaladı.