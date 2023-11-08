İstanbullular bu ay da müziğe doyacak: İşte kasım ayı ücretsiz konserleri!

Bu ay da ücretsiz konserler İstanbulluları bekliyor. Birçok mekanda yapılacak konserlere hangi sanatçıların katılacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kasım ayında yapılacak ücretsiz konserler neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 20:24
İstanbullular bu ay da müziğe doyacak: İşte kasım ayı ücretsiz konserleri!
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Kasım ayı, İstanbul'un müzikseverler için dopdolu bir programla dolacak. Ünlü şarkıcıların sahne alacağı, müziğin ritmine kaptırılabilecek bir dizi ücretsiz konser bu ay da İstanbullularla olacak. Şehrin farklı mekanlarında gerçekleşecek bu etkinlikler, müziğin büyülü dünyasına adım atmak isteyenler için muhteşem bir fırsat sunuyor. İşte Kasım ayının konser takvimi ve İstanbul'un sokaklarına yayılacak olan müzik sesleri...

KASIM AYINDA OLACAK ÜCRETSİZ KONSERLER NELER?

Sena Şener - 8 Kasım Çarşamba

İBB Başakşehir Kültür Merkezi

Gökçe - 8 Kasım Çarşamba

İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

Pera - 8 Kasım Çarşamba

İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

Özgün - 8 Kasım Çarşamba

İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi

Dört X Dört - 11 Kasım Cumartesi

Metrohan


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