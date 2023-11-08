İstanbullular bu ay da müziğe doyacak: İşte kasım ayı ücretsiz konserleri!
Bu ay da ücretsiz konserler İstanbulluları bekliyor. Birçok mekanda yapılacak konserlere hangi sanatçıların katılacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kasım ayında yapılacak ücretsiz konserler neler?
Kasım ayı, İstanbul'un müzikseverler için dopdolu bir programla dolacak. Ünlü şarkıcıların sahne alacağı, müziğin ritmine kaptırılabilecek bir dizi ücretsiz konser bu ay da İstanbullularla olacak. Şehrin farklı mekanlarında gerçekleşecek bu etkinlikler, müziğin büyülü dünyasına adım atmak isteyenler için muhteşem bir fırsat sunuyor. İşte Kasım ayının konser takvimi ve İstanbul'un sokaklarına yayılacak olan müzik sesleri...
KASIM AYINDA OLACAK ÜCRETSİZ KONSERLER NELER?
Sena Şener - 8 Kasım Çarşamba
İBB Başakşehir Kültür Merkezi
Gökçe - 8 Kasım Çarşamba
İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi
Pera - 8 Kasım Çarşamba
İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi
Özgün - 8 Kasım Çarşamba
İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi
Dört X Dört - 11 Kasım Cumartesi
Metrohan
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