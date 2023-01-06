Barut Kokteyli filminin konusu nedir? Barut Kokteyli filminin oyuncuları kim?
Barut Kokteyli filmi Navot Papushado tarafından yönetilen , senaryosu Papushado ve Ehud Lavski tarafından yazılan 2021 yapımı aksiyon gerilim filmidir. Barut Kokteyli filminin konusu nedir? Barut Kokteyli filminin oyuncuları kim?
Barut Kokteyli filmi Navot Papushado tarafından yönetilen , senaryosu Papushado ve Ehud Lavski tarafından yazılan 2021 yapımı aksiyon gerilim filmidir.
Barut Milkshake , Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 Temmuz 2021'de Netflix tarafından yayımlandı. StudioCanal tarafından 21 Temmuz'da Fransa'da ve 2 Aralık 2021'de Almanya'da sinemalarda gösterime girdi.
BARUT KOKTEYLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Gunpowder Milkshake, annesi tarafından 12 yaşında terk edilen ve 15 yıl sonra annesi gibi ölümcül bir suikastçı olan Sam'in, bir görev sırasında ortada kalan 8 yaşındaki bir kızı korumak için suikastçı örgütünü karşısına almasını konu ediniyor.
BARUT KOKTEYLİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Karen Gillan
Freya Allan
Lena Headey
Carla Gugino
Chloe Coleman
Ralph Ineson
Adam Nagaitis
Michael Smiley
Michelle Yeoh
Angela Bassett
Paul Giamatti
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