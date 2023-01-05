Düşmanı Korurken filminin konusu ne, oyuncuları kim?

05 Ocak 2023 Perşembe, 10:27

Düşmanı Korurken (Safe House), yönetmenliğini Daniel Espinosa, senaristliğini David Guggenheim'in üstlendiği, 2012 yapımlı bir aksiyon filmidir.

DÜŞMANI KORURKEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir CIA ajanı olan Tobin, parasız kalınca, örgütün onaylayamayacağı işlere bulaşır ve tutuklanıp, sorgulanmak üzere CIA'in özel sığınma evine yerleştirilir. Oldukça korunaklı bu küçük hapishane bir anda saldırıya uğrar ve mahkumdan sorumlu genç ajan Matt, Tobin'i de alıp, peşlerindekilerden kutulmak üzere yola koyulur. Ancak bir yandan Tobin, bir yandan CIA ve bir yandan da peşlerindeki adamlarla uğraşmak Matt'de sandığından daha büyük bir stres yaratır, her şey onun elindedir.

DÜŞMANI KORURKEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington

Ryan Reynolds

Vera Farmiga

Brendan Gleeson

DÜŞMANI KORURKEN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Düşmanı Korurken filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.