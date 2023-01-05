Düşmanı Korurken filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2012 yılında vizyona giren Düşmanı Korurken filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Düşmanı Korurken filminin konusu ne?Düşmanı Korurken filminin oyuncuları kim? Düşmanı Korurken filminin IMDb puanı kaç?
Düşmanı Korurken (Safe House), yönetmenliğini Daniel Espinosa, senaristliğini David Guggenheim'in üstlendiği, 2012 yapımlı bir aksiyon filmidir.
DÜŞMANI KORURKEN FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir CIA ajanı olan Tobin, parasız kalınca, örgütün onaylayamayacağı işlere bulaşır ve tutuklanıp, sorgulanmak üzere CIA'in özel sığınma evine yerleştirilir. Oldukça korunaklı bu küçük hapishane bir anda saldırıya uğrar ve mahkumdan sorumlu genç ajan Matt, Tobin'i de alıp, peşlerindekilerden kutulmak üzere yola koyulur. Ancak bir yandan Tobin, bir yandan CIA ve bir yandan da peşlerindeki adamlarla uğraşmak Matt'de sandığından daha büyük bir stres yaratır, her şey onun elindedir.
DÜŞMANI KORURKEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Denzel Washington
Ryan Reynolds
Vera Farmiga
Brendan Gleeson
DÜŞMANI KORURKEN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Düşmanı Korurken filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.
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