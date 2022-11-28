BASAD ve Bakırköy Belediyesi'nden sergi: ‘Başöğretmen Atatürk’

28 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Bakırköy Belediyesi ve Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD), Öğretmenler Günü’nde, Yeşilköy Sanat Evi ve Kent Müzesi’nde “Başöğretmen Atatürk” konulu fotoğraf ve yayın sergisi açtı.

Tarihçi-yazar İlhan Gülek’in hazırladığı sergide, Atatürk’ün yurt gezileri sırasında öğrenci ve öğretmenlerle çekilmiş fotoğrafları ve “başöğretmen” konulu yayınlar yer alıyor.

Sergide Atatürk’ün öğrencilerle sınıfta olan fotografları temaya uygun olarak çoğunlukta.

Gülek, serginin hazırlanma sürecini şöyle anlatıyor: “İşaret fişeği, Atatürk’ün ‘Benim asıl kişiliğim öğretmenliğimdir; ben milletimin öğretmeniyim... Eğer cumhur reisi olmasam, Maarif Vekilliği’ni almak isterdim…’ sözüdür. Çünkü ben bir öğretmenim, O da başöğretmen.

Atatürk bu söyleminde çok samimi ve çok içtendi. Bunu Harf Devrimi’nden sonra açtırdığı Millet Mektepleri’nde yaptığı öğretmenlikte kanıtladı.”

“Atatürk bize demokrasiyi, kadın haklarına saygıyı, ulusal egemenliği ve çağdaşlığı öğretti” diyen Gülek, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu nedenle onun için hazırladığımız sergiye ‘Başöğretmen’ adını verdik. Önce Atatürk’ün 100 kadar fotoğrafını derledik. Bunlardan 50 tanesini 50x70 boyutunda bastırdık ve sergiye hazırladık.”

Sergide, Atatürk’ün farklı şehirlerdeki okullarda çocuklar ve öğretmenlerle çektirdiği fotoğraflar ve bu konudaki yayınlar var.

Sahaflardan ve mezatlardan topladıkları gazete kitap, dergi ve broşürlerle sergi daha da zenginleştirilmiş.

Fotoğrafların üzerine de Atatürk’ün el yazısıyla nerede çekildiği yazılmış.

Gülek, “Onuncu Yıl Marşı’ndaki ‘On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan’ dizelerinin nasıl gerçekleştiğini bu sergiyle daha iyi anlayacaksınız” diyor.

Bu sergiyle Atatürk’ün eğitime ne denli önem verdiğini bir kez daha görmek isterseniz, 4 Aralık’a kadar vaktiniz var.