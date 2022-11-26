Atatürk ve kültür devrimleri - Serkan FIRTINA
Yüzyılın en büyük devrimcilerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk az bilinen ama Cumhuriyetin kökleşmesi ve yeşermesi için çok önemli konulardan biri olan sanat alanında da ülkemizde öncü çalışmalara önderlik etmiş bir liderdir.
Atatürk bale, tiyatro, edebiyat, heykeltıraşlık, mimari, resim, müzik gibi sanatlarla ve sanatçılarla yakından ilgilenmiştir. Çeşitli alanlarda dört bin civarında kitap okuduğu tahmin edilen Atatürk’ün askeri başarıları dışında önemli bir aydın olduğunu da unutmamalıyız.
Sanatçıya verdiği önemi “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” ve “Tiyatro bir milletin kültür seviyesinin aynasıdır” sözleri ile göstermiştir.
TİYATROYA DEĞER VERDİ
Ankara Halkevi’nde de (1932) tiyatro hakkındaki düşüncelerini ve gelecek planlarını açıklar: “Tiyatro yalnız hoş vakit geçirme, bir eğlence aracı değildir. Bir ulusun fikri seviyesini, yaşayışını ve zevkini de yansıtan büyük bir sanat dalıdır. En yakın zamanda bir ‘Temsil Akademisi’ kurulacaktır.”
Atatürk, kültürel devrimin tamamlanmadan, toplumsal devrimlerin yarıda kalacağını bilen ileri görüşlü bir liderdi. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi gibi kurumların kurulmasına bu perspektifle öncülük etmiştir.
Atatürk’ün isteği ile Almanya’nın ünlü yönetmenlerinden Prof. Carl Ebert 1936 yılında Ankara’ya gelir ve Ankara Devlet Konservatuvarı ve Devlet Tiyatroları’nın kuruluşunda yer alır.
ÖZSOY OPERASI
Atatürk, tiyatro ve opera alanında çalışma yürütecek kişilerden, Türk tarihinden, mitolojisinden ve halk kültüründen yararlanmalarını istemiştir. Cumhuriyetin ilk döneminde gerçekleşen birçok öncü çalışmada bunun izleri görülmektedir. O dönem üzerine araştırmalarda bulunan sahne sanatları alanında ülkemizin büyük değerlerinden Prof. Dr. Metin And ve Prof. Dr. Özdemir Nutku’nun aktardıklarından öğrendiğimiz üzere, Atatürk bazı oyunların konularını bizzat kendi vermiş, bu oyunların metinlerini bir damaturg gibi inceleyip düzenlemelerde bulunmuştur. İlk Türk operası olan “Özsoy”un librettosu için Münir Hayri Egeli’yi görevlendirmiş ve operanın konusunu bizzat kendisi önermiştir. Türk ve İran mitolojisine dayanan bu opera, Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenmiş ve İran Şahı Rıza Pehlevi’nin ülkeyi ziyareti sırasında 1934 yılında Ankara Halk Evi’nde sahnelenmiştir.
Atatürk’ün Cumhuriyet devrimlerine sanat ve kültür alanında gerçekleştirdiği katkılar ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Tarihçilerimizin, araştırmacıların ve sanata ilgi duyan gençlerin Atatürk’ün çok fazla bilinmeyen daha doğrusu gündeme getirilmeyen konulardaki atılımlarını incelemeleri ve bunları topluma sunmaları gerekmektedir.
SERKAN FIRTINA
YAZAR / DRAMATURG
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- Vicdansızlığın adı siyaset oldu!
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Benzine indirim geldi
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..