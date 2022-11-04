BBDSO'dan "Fikret Amirov 100. Yılı Anısına ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Konseri"
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Korkut Ata Film Festivali etkinlikleri kapsamında "Fikret Amirov 100. Yılı Anısına ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Konseri" düzenledi.
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Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, konuk orkestra şefi Yalçın Adıgüzel yönetti.
Gecede sahne alan piyanist Gökhan Aybulus, BBDSO eşliğinde seslendirdiği eserlerle müzikseverlerin beğenisini kazandı.
Orkestra ve solist, müzikseverler için bestesi Fikret Amirov'a ait "Azerbaycan Kapriçyosu", "Elmira Nazirova Piyano Konçertosu", "Nesimi Destanı" ve "Senfonik Mugam" gibi eserleri seslendirdi.
Konsere katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, konuk sanatçı ve şefe çiçek takdim etti.
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