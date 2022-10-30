Mersin Devlet Opera ve Balesi "Cumhuriyet Konseri" verdi

30 Ekim 2022 Pazar, 08:40

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde düzenlenen konserin orkestra şefliğini Rustam Rahmedov yaptı. Solistler Funda Uyanık, Mehlika Karadeniz Bilgin, Simge Büyükedes, Bülent Bezdüz, Mehmet Ali Tutar ve Hasan Berk'in sahne aldığı konserde sanatçılara MDOB Orkestrası eşlik etti.

Konserde "Çanakkale Türküsü", "Yemen Türküsü", "Çökertme", "Mazi Kalbimde Yaradır", "Fikrimin İnce Gülü", "Vardar Ovası" ve "Nazende Sevgilim" eserleri seslendirildi.

Konsere katılanlara Türk bayrağı hediye edildi. Yaklaşık 2 saat süren konser sanatseverlerden alkış aldı.