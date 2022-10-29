Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Bu Vatan Bizim" konseri verecek

29 Ekim 2022 Cumartesi, 08:00

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Bu Vatan Bizim" konseri verecek.

SAMDOB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Kıvanç Tepe'nin, Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele sırasında şehit olan askerlerin anısına bestelediği "Bu Vatan Bizim" adlı eseriyle kutlayacak.

SAMDOB Orkestrası ve Korosunun vereceği konserde, mezzosoprano Ceren Mirza Küçük, tenor Bilal Doğan ve bas Özgür Aslan solist olarak yer alacak. Koro sanatçısı Şahan Gürkan'ın anlatıcı rolünü üstlendiği konserin şefliğini Raushan Baigulakova üstlenecek. Konserde Seçil Küçükçelebi ise başkemancı olarak yer alacak.

"Yaşamaz Ölümü Göze Almayan", "Bir Hilal Uğruna", "Kendini Tarihe Verenler" adlı üç bölümden oluşan eserin kompozisyonları, Orhan Şaik Gökyay, Necmettin Halil Onan, Mehmet Akif Ersoy, Nazım Hikmet gibi ünlü şairlerin dörtlüklerinden oluşuyor.

KIVANÇ TEPE

Konser, Cumhuriyet'in 99. yılında 29 Ekim Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.