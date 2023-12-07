Behzat Ç. hayranlarının heyecanla beklediği 'Çekiç ve Gül'ün ikinci sezonu yayımlandı!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 19:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 19:00

Behzat Ç. dizisinin devamı niteliğindeki "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nin ikinci sezonu, Behzat Ç. hayranlarıyla buluştu. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.), İnanç Konukçu (Hayalet), Berkan Şal (Akbaba), Evliya Aykan (Osman Harun Kılınç), Derin Beşikçioğlu (Melike), Gökçe Eyüboğlu (Belgin Ünal), Ege Aydan (Şevket Ç.), Ayça Eren (Şule Ç.), Eray Eserol (Tahsin Yılmaz), Güven Kıraç (Memduh Başgan) gibi önemli isimlerin paylaştığı dizi, 6 Aralık 2022 tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlk sezonunun ardından merakla beklenen ikinci sezon, blutv platformunda yayınlandı.

ÇEKİÇ VE GÜL DİZİSİNİN KONUSU...

Cinayet bürosunun sıradan bir günü, ekip üyelerinden Gaspi Ç'nin ölü bulunmasıyla bir anda değişir. Gaspi Ç'nin zehirlenerek öldüğü anlaşılır, ve Behzat Ç. ekibiyle birlikte onu gece vakti gömer. Ancak sabahleyin, cesetlerin gömüldüğü yerde başka bir olayla karşılaşırlar. Gölet arazisi, Demirdelen İnşaat'a aittir, ve bu firma karanlık işlere bulaşmış bir ailedir. Behzat Ç. ve ekibi, cinayetin ardında yatan karmaşık ilişkilere ve Demirdelen ailesinin geçmişine dair sırları ortaya çıkarmaya çalışır.

ÇEKİÇ VE GÜL DİZİSİNİN OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.), İnanç Konukçu (Hayalet), Berkan Şal (Akbaba), Evliya Aykan (Osman Harun Kılınç), Derin Beşikçioğlu (Melike), Gökçe Eyüboğlu (Belgin Ünal), Ege Aydan (Şevket Ç.), Ayça Eren (Şule Ç.), Eray Eserol (Tahsin Yılmaz), Güven Kıraç (Memduh Başgan) ve birçok diğer isim yer alıyor. Dizinin senaristliğini Ercan Uğur üstlenirken yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın oturuyor. Çekiç ve Gül, Türk televizyon dizilerinde polisiye, dram, macera, komedi, gerilim ve aksiyon türlerini bir araya getiren dikkat çekici bir yapım olarak öne çıkıyor...