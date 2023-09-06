Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 2. sezonundan yeni fragman geldi

Yayınlanma: 06.09.2023 - 12:02

Güncelleme: 06.09.2023 - 12:02

BluTV'de geçen sezon yayın hayatına başlayan, efsanevi karakter Behzat Ç’nin yeni hikayesi ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin ikinci sezonundan haber var. Sevilen dizinin ikinci sezonundan yeni fragman yayınlandı.

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ve ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ yine dikkatleri üzerine toplayacak bir sezonla BluTV kütüphanesindeki yerini alacak.

3 YENİ İSİM KADRODA

Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Evliya Aykan, Burak Dakak, Ayça Eren, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Önder Selen ve Güven Kıraç’ın yer aldığı güçlü ekibe geçen sezon konuk oyuncu olan Özge Yağız ve Selen Öztürk yine eşlik ederken bu sezon kadroya Sergen Deveci, Alper Kut ve usta oyuncu Devrim Yakut dahil oldu.

Dizinin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken, senaryo Ercan Uğur imzası taşıyor.

‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ikinci sezonu yakında BluTV’de.