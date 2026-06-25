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Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...
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Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

25.06.2026 20:33:00
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Haber Merkezi
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Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

Sinema salonlarında bu hafta animasyondan aksiyona, psikolojik gerilimden komediye 7 film izleyiciyle buluşacak.

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

SUPERGİRL

Çizgi roman uyarlaması "Supergirl", Superman'in kuzeni Kara Zor-El'in hikayesini perdeye taşıyor.

Yönetmen Craig Gillespie tarafından çekilen filmde, başrolü Milly Alcock üstleniyor. Krypton'un yıkılmasının ardından hayatta kalan Kara Zor-El'in intikam ve adalet arayışını konu alan yapım, macera türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

MİNYONLAR VE CANAVARLAR

Sevilen animasyon serisi "Minyonlar", "Minyonlar ve Canavarlar" ile geri dönüyor.

Filmde, Hollywood'u ele geçirerek birer film yıldızına dönüşen Minyonlar'ın, dünyaya yanlışlıkla canavarlar salması ve beraberinde yaşananlar anlatılıyor.

Filmin yönetmenliğini Kyle Balda ve Brad Ableson'ın üstlendi.

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

SERSERİ

Londra sokaklarında yaşayan, bağımlılık ve çevre baskısı arasında kalan Mike'ın hikayesini işleyen dram türündeki "Serseri" filminin yönetmenliğini Harris Dickinson üstlendi.

Hayatını yeniden düzene sokmaya çalışan Mike'ın hikayesi, filmde gerçekçi ve sarsıcı bir şehir draması eşliğinde sunuluyor. Filmin başrollerinde Diane Axford, Frank Dillane ve Murat Erkek yer alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

ŞEYTANİ YAYIN

Film, dört sosyal medya fenomeninin, eski bir satanist tarikatın merkezi olan perili malikanede yaptıkları yayının bir hayatta kalma mücadelesine dönmesini anlatıyor.

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

DERİN KABUS

Aksiyon ve gerilim sinemasının başarılı ismi Renny Harlin'in yönettiği "Derin Kabus", klostrofobik bir ortamda hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Los Angeles'tan Şanghay'a giden bir uçağın Pasifik Okyanus'una acil iniş yapmasıyla başlayan hikaye, uçaktan kurtulmaya çalışan insanların etrafını saran köpekbalıklarına karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

7 DOGS

Adil El Arbi ve Bilall Fallah ikilisinin yönettiği yüksek bütçeli aksiyon-komedi filmi "7 Dogs", bir interpol ajanı ile bir suç örgütü üyesi arasındaki zoraki ortaklığı konu alıyor.

40 milyon dolarlık bütçesiyle bölgenin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük yapımlar arasında gösterilen filmin başrollerinde Karim Abdel Aziz ve Ahmed Ezz yer alırken Monica Bellucci, Giancarlo Esposito, Salman Khan, Sanjay Dutt ve Max Huang gibi ünlü isimler de filmin oyuncu kadrosunda bulunuyor.

İzleyicileri uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının merkezine götüren film, yüksek temposuyla da dikkati çekiyor.

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

ŞEYTANİ YAYIN

Film, dört sosyal medya fenomeninin, eski bir satanist tarikatın merkezi olan perili malikanede yaptıkları yayının bir hayatta kalma mücadelesine dönmesini anlatıyor.

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