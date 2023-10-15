Belgesel sinemasının gelişimine katkı: '14. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri' başvuruları başladı...

Yayınlanma: 15.10.2023 - 18:44

Güncelleme: 15.10.2023 - 18:44

TRT, dünya genelinde belgesel sinemanın gelişmesine katkıda bulunmak ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği "14. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" için başvuruları almaya başladı. Belgeselciler için büyük bir fırsat sunan bu etkinlik, hem amatör hem de profesyonel belgesel yapımcılarını desteklemeyi hedefliyor.

Etkinliğe başvurular, 6 Ekim 2023 Cuma tarihinde başladı ve son başvuru tarihi 5 Kasım 2023 Pazar olarak belirlendi. Başvurular, www.trtbelgesel.com adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilebilecek.

Yarışma, birçok farklı kategoride ödüller sunuyor. İşte bu ödüllerin bazıları:

ULUSLARARASI PROFESYONEL KATEGORİ

En İyi Film Ödülü: 8.000,00 €

Özel Ödül: 6.000,00 €

Özel Ödül: 4.000,00 €

ULUSAL PROFESYONEL KATEGORİ

En İyi Film Ödülü: 150.000,00 ?

Özel Ödül: 100.000,00 ?

Özel Ödül: 75.000,00 ?

ULUSAL ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

En İyi Film Ödülü: 50.000,00 ?

Özel Ödül: 40.000,00 ?

Özel Ödül: 30.000,00 ?

100. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ

100.000 TL

BAŞVURU ŞARTLARI

Katılımcılar, belgesel projelerini başvuruları sırasında belirttikleri kategorilere uygun bir şekilde sunmalı. Özellikle belgesellerin sürelerine dikkat edilmeli...

Öğrenci Filmleri Kategorisi: En az 15 dakika süreli belgeseller kabul edilecek.

Ulusal Profesyonel Filmler Kategorisi: En az 20 dakika süreli belgeseller kabul edilecek.

Uluslararası Kategori: En az 20 dakika süreli belgeseller kabul edilecek. Ayrıca, bu kategorideki belgesellerin İngilizce dilinde olması gerekmekte. Farklı dillere sahip belgeseller için İngilizce seslendirilmiş veya İngilizce altyazılı kopyalar sunulmalı.

Sonuçlar, 13 Kasım 2023 tarihinde ön eleme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte katılımcılara duyurulacak. Finale kalan filmlerin malzemeleri ise 20 Kasım 2023'e kadar kabul edilecek. Ödül töreni ve sonuçların açıklanması ise 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri, belgeselciler için büyük bir fırsat sunarken, belgesel sinemasının gelişimine katkı sağlamak isteyen herkesi başvurmaya davet ediyor. Hem ulusal hem de uluslararası kategorilerde ödüller sunan bu etkinlik, belgesel sinemasının zenginliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.