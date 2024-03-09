Ben Affleck ve Matt Damon yapımcılığında The Accountant devam filmi geliyor!

2016 yapımı "The Accountant" isimli suç filminin devamı gelecek. Amazon stüdyolarında yapım aşamasında olan filmin yapımcılığını Ben Affleck ve Matt Damon üstleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 18:15
Ben Affleck ve Matt Damon yapımcılığında The Accountant devam filmi geliyor!
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Ben Affleck'in 2016 yapımı suç filmi "The Accountant"ın devam filmi, prodüksiyona başlamadan önce stüdyo değişikliğine uğradı. Warner Bros'ta uzun süre geliştirilen devam filmi, şimdi Amazon MGM Stüdyoları'na taşındı.

Devam filmi için oyuncu seçimleri tamamlanmış durumda ve orijinal oyuncu kadrosundan J.K. Simmons, Jon Bernthal ve Cynthia Addai-Robinson tekrar bu aksiyon gerilimine dahil olacak.

Bu stüdyo değişikliği, oyuncu ve yazar grevleri döneminde, geçen yaz boyunca gerçekleşti. Amazon MGM, bu devam filmini geliştirmeyi planladığı dönemde, HBO Max gibi yayın hizmetlerine büyük isimleri çekmek amacıyla uzun metrajlı projeler üzerinde çalıştığı bir dönemde bulunuyordu. Ancak, 2022'de David Zaslav'ın CEO olarak atanmasıyla, bu projelerin önceliği azaldı.

Filmin senaryosunu yazan Bill Dubuque ve yönetmen Gavin O'Connor, orijinal filmdeki başarıyı yakalamayı hedefliyor. İlk film, dünya genelinde 155 milyon dolar hasılat elde ederek başarılı bir performans sergilemişti.

Amazon, devam filminin konusunu şu şekilde özetliyor: "Eski patronu bilinmeyen suikastçılar tarafından öldürüldüğünde, Hazine Ajanı Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson) cinayeti çözmek için Christian Wolff (Ben Affleck) ile iletişime geçmek zorunda kalır. Chris, yabancılaştığı ama son derece ölümcül kardeşi Brax'ın (Jon Bernthal) yardımıyla, çözülmemiş bulmacayı bir araya getirmek için parlak zekasını ve yasal olmayan yöntemlerini kullanır. Gerçeğe yaklaştıkça, üçlü, yaşayan en acımasız katillerden bazılarının dikkatini çeker - hepsi de arayışlarını durdurmaya niyetlidir."


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