Greta Gerwig Barbie'nin devam filmine sıcak bakıyor...

Yayınlanma: 09.03.2024 - 17:51

Güncelleme: 09.03.2024 - 17:51

Warner Bros başkanı Pam Abdy, Barbie'nin orijinal filmi tarafından dünya çapındaki izleyicilerin büyük ilgisini çektikten sonra, Barbie'nin devam filmini çekmeyi "çok istediğini" ifade etti.

Warner Bros Motion Picture Group'un eş başkanı ve CEO'su olan Abdy, Barbie'nin yönetmeni Greta Gerwig ile birlikte Barbie'nin eşsiz dünyasında yeni bir yolculuk yapma olasılığı hakkında "sürekli konuştuklarını" belirtti.

Abdy, hem Gerwig'in hem de Margot Robbie'nin sırasıyla En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu kategorilerinde Oscar'a aday gösterilmemesinin "elbette" üzücü olduğunu ekledi. Gerwig'i vizyoner olarak tanımlayan Abdy, "bugün çalışan en iyi film yapımcılarından biri" olduğunu ifade etti.

Orijinal film dünya genelinde 1,45 milyar dolar gişe hasılatı elde ederek büyük başarı elde etmiş ve Akademi Ödülleri'nde En İyi Film dahil sekiz adaylıkla öne çıkıyor. Ayrıca Ryan Gosling, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi ve "I'm Just Ken" adlı şarkısını canlı performansla sunacak.

Barbie'nin devam filminin çekilmesiyle ilgili olarak Abdy, Gerwig'in bu hafta başında yaptığı açıklamada, bir devam filmini çekmeye sıcak baktığını ve projeye ilgi duyduğunu ifade etti.