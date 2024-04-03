Benedict Cumberbatch'in yeni projesi belli oldu! Olivia Colman eşlik edecek...

Benedict Cumberbatch 1989 yapımı bir filmin yeniden uyarlamasında Olivia Colman ile başrolü üstlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:24
Benedict Cumberbatch'in yeni projesi belli oldu! Olivia Colman eşlik edecek...
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Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman, 1989 yapımı klasik film "Güllerin Savaşı"nın yeniden uyarlaması olan "The Roses"ın başrollerinde yer alacak. Jay Roach tarafından yönetilecek film, Tony McNamara tarafından Warren Adler'ın romanına dayanarak yazılacak.

Hikaye, başarılı kariyerleri, harika çocukları ve kıskanılacak bir seks hayatı olan mükemmel çift Theo (Cumberbatch) ve Ivy'yi (Colman) konu alıyor. Ancak mükemmel aile görüntüsünün altında, Theo'nun mesleki hayallerinin yıkılmasıyla alevlenen rekabet ve kızgınlık yatmaktadır.

20th Century Fox'un 1989'da yayınladığı orijinal uyarlamada Danny DeVito yönetmenlik yapmış ve film birçok ödül kazanmıştı.



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