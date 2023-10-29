Olivia Colman ve Jessie Buckley Wicked Little Letters'ta buluştu! İşte filmden ilk fragman...
Wicked Little Letters filminden ilk fragman paylaşıldı. Oscar ödüllü Olivia Colman'ın yer aldığı filmin konusu, oyuncuları ve ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, Wicked Little Letters filminin konusu ne oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Thea Sharrock'un yönetmen koltuğunda oturduğu Wicked Little Letters, Toronto Uluslararası Film Festivali’nde prömiyerini yaptı. Filmin senaristliğini Jonny Sweet üstleniyor. Wicked Little Letters filminde; Oscar ödüllü Olivia Colman ve Oscar adayı Jessie Buckley yer alıyor.
WICKED LITTLE LETTERS FİLMİNİN KONUSU NE?
Fiery Rose Gooding'in dindar Edith Swan'la 1920'lerin sahil kasabası Littlehampton'da komşu olmaları dışında pek az ortak noktası vardır. Bir gün, Edith ve diğer kasaba halkı müstehcen mektuplar almaya başlar ve insanlar Rose'dan şüphelenmeye başlar. Polis memuru Gladys Moss, bir grup kadınla birlikte gizemi çözmeye, Rose'u serbest bırakmaya ve gerçek suçluyu yakalamaya çalışır.
WICKED LITTLE LETTERS OYUNCULARI KİM?
Olivia Colman
Jessie Buckley
Timothy Spall
Eileen Atkins
Joanna Scanlan
Hugh Skinner
Lolly Adefope
Gemma Jones
Anjana Vasan
Malachi Kirby
Alisha Weir
WICKED LITTLE LETTERS FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Wicked Little Letters filmi 23 Şubat 2024'te beyazperdedeki yerini alacak.
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