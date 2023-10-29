Olivia Colman ve Jessie Buckley Wicked Little Letters'ta buluştu! İşte filmden ilk fragman...

Yayınlanma: 29.10.2023 - 19:16

Güncelleme: 29.10.2023 - 19:16

Thea Sharrock'un yönetmen koltuğunda oturduğu Wicked Little Letters, Toronto Uluslararası Film Festivali’nde prömiyerini yaptı. Filmin senaristliğini Jonny Sweet üstleniyor. Wicked Little Letters filminde; Oscar ödüllü Olivia Colman ve Oscar adayı Jessie Buckley yer alıyor.

WICKED LITTLE LETTERS FİLMİNİN KONUSU NE?

Fiery Rose Gooding'in dindar Edith Swan'la 1920'lerin sahil kasabası Littlehampton'da komşu olmaları dışında pek az ortak noktası vardır. Bir gün, Edith ve diğer kasaba halkı müstehcen mektuplar almaya başlar ve insanlar Rose'dan şüphelenmeye başlar. Polis memuru Gladys Moss, bir grup kadınla birlikte gizemi çözmeye, Rose'u serbest bırakmaya ve gerçek suçluyu yakalamaya çalışır.

WICKED LITTLE LETTERS OYUNCULARI KİM?

Olivia Colman

Jessie Buckley

Timothy Spall

Eileen Atkins

Joanna Scanlan

Hugh Skinner

Lolly Adefope

Gemma Jones

Anjana Vasan

Malachi Kirby

Alisha Weir

WICKED LITTLE LETTERS FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Wicked Little Letters filmi 23 Şubat 2024'te beyazperdedeki yerini alacak.