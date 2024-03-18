Daha önce para cezasına çarptırılan Netflix'e ikinci soruşturma...

Yayınlanma: 18.03.2024 - 22:28

Güncelleme: 18.03.2024 - 22:28

Güney Kore, küresel dijital yayın devi Netflix'i, kullanıcılarına adaletsiz davrandığı gerekçesiyle soruşturma altına aldı. Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (SKFTC), Netflix'in başkent Seul'daki merkezine müfettiş göndererek, kullanım şartları ve abonelik iptal politikalarıyla ilgili belgeleri incelemek üzere harekete geçti.

SKFTC, Netflix'i kullanıcılarının üyelik iptalini zorlaştırmakla ve fatura dönemi içindeki iptal süreci hakkında yeterli bilgi vermemekle suçluyor. Bu soruşturma, Netflix'in Güney Kore'deki 11 milyonu aşkın abonesiyle en büyük dijital platform olduğu bir zamanda gerçekleşiyor. Benzer şekilde incelenen diğer bir dijital platform olan Wavve ise 4 milyon civarında aboneye sahip bulunuyor.

Netflix daha önce Şubat 2022'de Güney Kore'de adaletsiz abonelik uygulamaları nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı.