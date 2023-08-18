Onlarsız düşünemezdik... Klasikleşmiş filmlerde neredeyse yer almayacak olan 10 efsane isim!
Sinema dünyası, unutulmaz karakterleri ve ikonik filmleriyle daima büyük bir ilgi odağı oldu. Ancak popüler filmlerin ve serilerin arkasında yatan hikayeler çok farklı olabilirdi. Film yapımında en önemli ve incelikli kararların başında oyuncu seçimi gelir. Doğru oyuncu, bir karakteri hayata geçirerek filmi yüceltebilir, hatta bazen role bambaşka bir boyut katabilir. Ancak yanlış oyuncu seçimi, potansiyel bir başarıyı da felakete dönüştürebilir.
Bir filmdeki oyuncu seçimi her zaman risk taşır. Bir aktör ya da aktris kağıt üzerinde rolü mükemmel şekilde yorumlayabilir ancak karakterin gerektirdiği karizma veya diğer oyuncularla uyum yakalanamayabilir. Üstelik film çekimleri sırasında öngörülemeyen olaylar da işleri alt üst edebilir. Bu nedenle bazı ikonik filmler, başlangıçta farklı bir oyuncu kadrosu ile planlanmış olabilir.
Orijinal oyuncu seçimleri ne kadar etkili olabilir? Bazı filmler, daha farklı bir oyuncu kadrosu ile çok farklı bir şekilde tanınabilirdi. İşte sinema tarihindeki bazı önemli projeler ve orijinal oyuncu seçimlerinin nasıl farklı sonuçlar doğurabileceğine dair örnekler...
MARGOT ROBBİE - BARBİE
Barbie için henüz erken olabilir ama filmin Warner Bros'un gelmiş geçmiş en yüksek hasılat yapan filmi olarak tarihe geçtiği düşünülürse ikon statüsünden dolayı filmi tebrik etmekte bir sakınca yok. Filmin en güçlü unsurlarından biri, başroldeki Margot Robbie'nin ortaya koyduğu çalışma.
Yine de filmin yapımcılarından biri olarak Robbie, Barbie'nin başrolünde Gal Gadot'un oynamasını istedi ve "Gal Gadot Barbie enerjisi. [...] inanılmaz derecede güzel ama bu kadar güzel olduğu için ondan nefret edemiyorsunuz." dedi. Wonder Woman oyuncusu müsait olmadığı için Robbie'nin Barbie'nin yerine geçmesinin önü açılmış oldu.
JAMİE FOXX - DJANGO UNCHAINED
Quentin Tarantino'nun farklı bir oyuncu için yazdığı bir başka rol de Django Unchained'deki bir köleden ödül avcısına dönüşen Django. Bu rol artık Jamie Foxx'un karizması ve vahşiliğiyle özdeşleşmiş olsa da, Tarantino Django'yu ilk olarak Will Smith'e teklif etti. Smith rol için heyecanlanmış olsa da, senaryoyla ilgili sorunlar nedeniyle sonunda rolü geri çevirdi. Django rolünün yeterince başrol gibi hissettirmediğinde ısrar ederek filmin Django ve Broomhilda (Kerry Washington) arasında bir aşk hikayesine dönüştürülmesini ve Calvin Candie'yi (Leonardo DiCaprio) öldürenin Dr. King Schultz (Christoph Waltz) değil Django olmasını talep etti.
MICHAEL J FOX - GELECEĞE DÖNÜŞ
Michael J. Fox'un Marty McFly rolündeki performansı, Geleceğe Dönüş'ün yüksek konseptli önermesini satmak için çok önemli. Aktörün vahşi bakışlı, çoğu zaman çılgınca sunumu, zaman yolculuğu macerasının mizahını ve risklerini ustalıkla birbirine bağlıyor. Ancak Geleceğe Dönüş, Eric Stoltz'un Marty McFly rolünü üstlenmesiyle oldukça ilerledi. Yönetmen Robert Zemeckis, Stoltz'un karaktere ciddi yaklaşımının işe yaramadığına karar verdi ve ilk tercihi olan Michael J. Fox aniden müsait olunca Stoltz'un görevine son verdi. Bununla birlikte, Stoltz'un Mcfly'ının bazı görüntüleri günümüze kadar ulaşarak orijinal Geleceğe Dönüş'ün nasıl görüneceğine dair bir fikir veriyor.
RHEESE WITHERSPOON - LEGALLY BLONDE
Reese Witherspoon ile klasikleşen Elle Woods rolü 2001 yılında Legally Blonde'da moda odaklı avukat rolüyle yıldızlaşmasıyla ortaya çıktı. Witherspoon, Elle'i kabarcıklı bir tavır ve karşı konulması zor bir samimiyetle canlandırdı ancak filmin yazarları ve yapımcıları rol için farklı bir yol izlemek istedi. Anchorman'in yıldızı Christina Applegate'e başlangıçta rol teklif edildi ancak kısa süre önce sona eren popüler sitcom Married With Children'daki karakterine çok benzediği gerekçesiyle geri çevirdi. Kısa süre önce "ne kadar aptalca bir hareketti, değil mi?" diye düşündü. Ancak, her iki aktris de o zamandan beri gelişen bir çizgide kariyerlerini ilerletti.
SAMUEL L JACKSON - PULP FICTION
Hamburger seven tetikçi Jules Winfield, bir Quentin Tarantino filminde karşımıza çıkan en ikonik karakterlerden biri. Samuel L. Jackson bu rolü, yaşanmış insanlığa dayanan bir tehdit duygusuyla canlandırıyor. Bu görünüm Jackson ve Tarantino için uzun ve verimli bir işbirliğinin başlangıcı oldu, ancak film yapımcısı başlangıçta rolü Laurence Fishburne'ün oynamasını istiyordu. Vulture'a verdiği bir röportajda Fishburne, rolün aslında kendisi için yazıldığını, ancak Marsellus Wallace'ın tatsız kaderi de dahil olmak üzere senaryoyla ilgili sorunlar nedeniyle de rolü geri çevirdiğini açıklıyor.
MIKE MYERS - SHREK
Çoğu için Mike Myers artık Shrek ile eş anlamlıdır. Aktörün İskoç aksanlı vokal performansı o meşhur sevimli cazibesini verirken, Myers'ın projeye katılımı trajedinin getirdiği geç bir karardı. Chris Farley'in aniden vefat etmeden önce neredeyse aktörün tüm replikleri kaydedildi. Mike Myers, SNL'den mezun olan arkadaşının yerini alması için kadroya dahil edildiğinde, yapım karakteri onun kendine özgü vokal performansına uyacak şekilde dramatik bir şekilde yeniden yazdı ve sonuçta serinin bugün bildiği yaşlı, yetişkin Shrek ortaya çıktı.
KATE WINSLET - TITANIC
Kate Winslet, gelmiş geçmiş en büyük filmlerden biri olan Titanik'te Rose ile yıldızlaştı. Film felaketi anlatıyor olabilir ama Rose ile Jack (Leonardo DiCaprio) arasındaki aşk hikayesiyle yaşar. Rose rolü ilk olarak DiCaprio'nun Romeo ve Juliet'teki rol arkadaşı Clare Danes'e teklif edildi. Aktris rolün getireceği şöhret seviyesinden duyduğu rahatsızlığı gerekçe göstererek rolü geri çevirdi: "Bu beni öyle bir şeye doğru itecekti ki, bununla başa çıkabilecek kaynaklara sahip olmadığımı biliyordum."
HUGH JACKMAN - X-MAN
Hugh Jackman'ın X-Men serisindeki Wolverine rolü o kadar popüler oldu ki, aktör şu anda bir Marvel Comics süper kahraman oyuncusu olarak en uzun kariyer rekorunu elinde tutuyor. Dougray Scott başlangıçta bu rol için seçilmişti ama Impossible 2'deki kötü adam rolü Scott'a Wolverine'i kaybettirdi. M:I 2'de yaşanan büyük gecikmeler Scott'ın X-Men filminin çekimlerine zamanında katılamamasına neden oldu. Bir son dakika yedek seçmesinin ardından Jackman rolü kaptı ve gerisi tarih oldu.
VIGGO MORTENSEN - YÜZÜKLERİN EFENDİSİ
Gondor tahtının kılıç sallayan varisi olarak Viggo Mortensen'den başkasını hayal etmek zor. Aktör bu rolün altından sessiz bir karizma ve asaletle kalkıyor ve bu da onu sonsuza dek izlenebilir kılıyor. Ancak rol için farklı bir oyuncu hayal edenlerden biri de League of Extraordinary Gentlemen'ın yıldızı Stuart Townsend'in seçilmesi için mücadele eden yönetmen Peter Jackson'dı. Townsend aylarca filmin yapım öncesi eğitiminde yer aldı ve Jackson, güvensizlik ve aşırı özgüven karışımını fark ederek onun yerine daha yaşlı ve deneyimli Viggo Mortensen'i seçti.
MARTİN SHEEN - APOCALYPSE NOW
Francis Ford Coppola'nın savaş başyapıtı Apocalypse Now'ın kaosu içinde Martin Sheen'in baş karakteri Willard'ı unutmak kolay, ama performansını öne çıkaran da bu. Willard, savaşı gözlemlediği sessiz yoğunluğuyla savaşın çılgınlığının altını çiziyor. Coppola başlangıçta Willard rolü için Harvey Keitel'i seçmesine rağmen bir haftalık çekimden sonra onu değiştirmeye karar verdi. Yönetmen daha sonra Keitel'in "onu pasif bir izleyici olarak oynamayı zor bulduğunu" açıkladı. Apocalypse Now prodüksiyonunun kötü şöhretli bir felakete dönüşeceği düşünüldüğünde, yıldızın kovulduğu için kendini şanslı sayması muhtemel.
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