Onlarsız düşünemezdik... Klasikleşmiş filmlerde neredeyse yer almayacak olan 10 efsane isim!

RHEESE WITHERSPOON - LEGALLY BLONDE

Reese Witherspoon ile klasikleşen Elle Woods rolü 2001 yılında Legally Blonde'da moda odaklı avukat rolüyle yıldızlaşmasıyla ortaya çıktı. Witherspoon, Elle'i kabarcıklı bir tavır ve karşı konulması zor bir samimiyetle canlandırdı ancak filmin yazarları ve yapımcıları rol için farklı bir yol izlemek istedi. Anchorman'in yıldızı Christina Applegate'e başlangıçta rol teklif edildi ancak kısa süre önce sona eren popüler sitcom Married With Children'daki karakterine çok benzediği gerekçesiyle geri çevirdi. Kısa süre önce "ne kadar aptalca bir hareketti, değil mi?" diye düşündü. Ancak, her iki aktris de o zamandan beri gelişen bir çizgide kariyerlerini ilerletti.