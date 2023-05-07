Dune: Bölüm 2 için İlk Fragman Yayınlandı

Yayınlanma: 07.05.2023 - 11:36

Güncelleme: 07.05.2023 - 11:36

Frank Herbert'in bilim kurgu klasiği Dune'dan uyarlanan devam filmi Dune: Bölüm 2 için ilk fragman yayınlandı. Yılın en çok beklenen filmleri arasında bulunan film ilk filmden iki yıl sonra beyaz perdeye taşınıyor. Yönetmenliğini Denis Villeneuve'un üstlendiği film, 3 Kasım 2023'te sinemalarda izleyiciler ile buluşacak.

Dune: Bölüm 2, ilk filmde anlatılan hikayenin ikinci yarısını ele alacak. Dune: Bölüm 2'nin fragmanı, Paul Atreides'in evrenin kaderini belirleyecek seçimleri yapmak zorunda kalacağına işaret ediyor. Devam filminde, Paul Atreides'in hikayesi devam edecek ve evrenin geleceği için verdiği mücadele daha da büyüyecek.

Filmin oyuncu kadrosunda Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, David Dastmalchian, Javier Bardem, Stephen McKinley Henderson ve Charlotte Rampling gibi ünlü isimler yer alıyor.

Ayrıca yeni filmde kitaplarda bulunan İmparator Shaddam IV, Prenses Irulan, Lady Margot ve Lea Seydoux ve Feyd-Rautha Harkonnen karakterleri bulunacak. Karakterleri ise sırasıyla Christopher Walken, Florence Pugh, ve Austin Butler canlandıracak.