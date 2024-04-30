Bergen'in senaristinden yeni film: Uçurumda Açan Çiçek: Esengül
Bir zamanların unutulmaz sesi Esengül'ün hayatı, sinema perdesinde can buluyor. Ünlü senarist Özgür Selvi'nin kalemiyle yazılan ve yapımcılığını üstlendiği "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" filmi için hazırlıklar hızla ilerliyor.
Müzik kariyerine 15 yaşında başlayan Esengül, ilk büyük çıkışını "Aşkımı Süpürmüşler" adlı şarkısıyla yapmıştı. Hayatı, sadece müzikle değil, özel ilişkileri ve olaylarla da renklenmişti. İlk evliliği kısa süren şarkıcı, daha sonra Adnan Şenses ile imam nikahı kıymış, ardından futbolcu Tayfun Kalkavan'la beraberlik yaşamıştı.
Gazino sahnelerindeki çalkantılı anlarının yanı sıra medyanın ilgisini çeken olaylarla da gündeme gelen Esengül, 1979'da yaşanan bir olayda gazino sahnesinde silahla ateş etmiş, ardından şaibeli bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
BEYAZ PERDEYE TAŞINIYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hayat dolu mücadeleci ruhu ve güçlü sesiyle tanınan Esengül'ün hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan film için oyuncu seçimleri devam ediyor. Güçlü bir oyuncu kadrosuyla çekilecek film, yaz aylarında sete çıkacak ve 2025 Şubat'ında izleyiciyle buluşacak.
Çocuk yaştan itibaren hayatı zorluklarla geçen, rekabetin çok acımasız olduğu bir sektörde güçlü sesi ve yorumuyla zirveye çıkmayı başaran savaşçı bir kadın olan Esengül’e hayat verecek oyuncuyla ilgili görüşmeler sürüyor. Yıldız isimlerden oluşan güçlü bir oyuncu kadrosunun rol alması planlanan filmin bu yaz sete çıkması, 2025 Şubat’ında da vizyona girmesi filmi planlanıyor.
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