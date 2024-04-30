Bergen'in senaristinden yeni film: Uçurumda Açan Çiçek: Esengül

Bir zamanların unutulmaz sesi Esengül'ün hayatı, sinema perdesinde can buluyor. Ünlü senarist Özgür Selvi'nin kalemiyle yazılan ve yapımcılığını üstlendiği "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" filmi için hazırlıklar hızla ilerliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 18:47
Bergen'in senaristinden yeni film: Uçurumda Açan Çiçek: Esengül
Abone Ol google-news

Müzik kariyerine 15 yaşında başlayan Esengül, ilk büyük çıkışını "Aşkımı Süpürmüşler" adlı şarkısıyla yapmıştı. Hayatı, sadece müzikle değil, özel ilişkileri ve olaylarla da renklenmişti. İlk evliliği kısa süren şarkıcı, daha sonra Adnan Şenses ile imam nikahı kıymış, ardından futbolcu Tayfun Kalkavan'la beraberlik yaşamıştı.

Gazino sahnelerindeki çalkantılı anlarının yanı sıra medyanın ilgisini çeken olaylarla da gündeme gelen Esengül, 1979'da yaşanan bir olayda gazino sahnesinde silahla ateş etmiş, ardından şaibeli bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

BEYAZ PERDEYE TAŞINIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hayat dolu mücadeleci ruhu ve güçlü sesiyle tanınan Esengül'ün hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan film için oyuncu seçimleri devam ediyor. Güçlü bir oyuncu kadrosuyla çekilecek film, yaz aylarında sete çıkacak ve 2025 Şubat'ında izleyiciyle buluşacak.

Çocuk yaştan itibaren hayatı zorluklarla geçen, rekabetin çok acımasız olduğu bir sektörde güçlü sesi ve yorumuyla zirveye çıkmayı  başaran savaşçı bir kadın olan Esengül’e hayat verecek oyuncuyla ilgili görüşmeler sürüyor. Yıldız isimlerden oluşan güçlü bir oyuncu kadrosunun rol alması planlanan filmin bu yaz sete çıkması, 2025 Şubat’ında da vizyona girmesi filmi planlanıyor.


esengül haberleri Bergen haberleri birsen altuntaş haberleri

İlgili Haberler

Katil Halis Serbest, 'Bergen' filmine açtığı davayı kaybetti

Katil Halis Serbest, 'Bergen' filmine açtığı davayı kaybetti
'Bergen' filminin gösterimini yasaklayan belediye başkanı kaybetti

'Bergen' filminin gösterimini yasaklayan belediye başkanı kaybetti
ATV ‘Bergen’deki

ATV ‘Bergen’deki "adet" kelimesini sansürledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: ‘O izlemiyor diye haber izlemedik’

Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: ‘O izlemiyor diye haber izlemedik’
Şarkıcı Bayhan’dan Zuhal Topal itirafı: ‘Reklam amaçlı gittim’

Şarkıcı Bayhan’dan Zuhal Topal itirafı: ‘Reklam amaçlı gittim’
Zeynep Bastık'ın doğum gününde sahne alan Kobra Murat ücretini açıkladı

Zeynep Bastık'ın doğum gününde sahne alan Kobra Murat ücretini açıkladı
Türk vatandaşı Kudus’te İsrail polisini bıçakladı…Şanlıurfa’da İmam çıktı!

Türk vatandaşı Kudus’te İsrail polisini bıçakladı…Şanlıurfa’da İmam çıktı!
Xabi Alonso'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda: 'Bayer Leverkusen beni aradı'

Xabi Alonso'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda: 'Bayer Leverkusen beni aradı'
Okulda elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine bildiren müdür yardımcısını bıçakladı

Okulda elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine bildiren müdür yardımcısını bıçakladı
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan şike iddiası: 'Futbol tarihinin olağan akışına aykırı'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan şike iddiası: 'Futbol tarihinin olağan akışına aykırı'
Yaşını duyan gözlerine inanamıyor: En yaşlı Miss Universe yarışmacısı

Yaşını duyan gözlerine inanamıyor: En yaşlı Miss Universe yarışmacısı