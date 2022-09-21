Berkun Oya kimdir? Berkun Oya evli mi? Berkun Oya'nın dizi ve filmleri nelerdir?
Senarist ve yönetmen Berkun Oya yeni filmi Cici'yi izleyici karşısına sunmaya hazırlanıyor. Berkun Oya kimdir? Berkun Oya evli mi? Berkun Oya'nın dizi ve filmleri nelerdir?
Berkun Oya 1977'de Bursa'da doğdu. Koç Özel Lisesinden mezun olan Berkun Oya 1998 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Krek Tiyatro Topluluğu'nu kurdu. 2002 yılında televizyon için hazırladığı ve TRT'de yayınlanan "Şapkadan Babam Çıktı" adlı drama dizisinin senaristlik ve yapımcılığını üstlendi. 2003 yılında CNN Türk kanalında Defakto ve 2005'te NTV kanalında yayınlanan Infoman adlı TV programlarını hazırladı, sundu ve yönetti.
2007 yılında vizyona girmiş olan "İyi Seneler Londra" başlıklı filmi yönetti. 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma filmi olarak yer alan İyi Seneler Londra, The European Independent Film Festival ECU 2008 Film Festivali'nde açılış filmi olarak gösterildi. Sonrasında, Strasbourg International Film Festival'da 2008 yılında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo kategorilerinde ödüle aday gösterildi ve Berkun Oya, En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.
2008 Avrasya Uluslararası Film Festivali'nde jüri üyesi olarak görev aldı.
BERKUN OYA'NIN ÖDÜLLERİ
1. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri
13. Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü
28. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri
27. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri
3. Tiyatro Tiyatro Dergisi Ödülleri
25. Avni Dilligil Ümit Veren Tiyatro Topluluğu Ödülü
23. Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü
47. Altın Kelebek Ödülleri
BERKUN OYA EVLİ Mİ?
Berkun Oya 2015 yılında 123 grubunun solisti Dilara Sakpınar’la evlendi. Çift bir süre sonra boşandı.
Yönetmen
Bir Başkadır (2020)
İyi Seneler Londra (2007)
Senaryo
Siyaha Bulaşan Kadınlar (2023-)
Hekimoğlu (2020-2021)
Azizler (2020)
Bir Başkadır (2020)[6]
Masum (2017)
Analar ve Anneler (2015)
Şeref Meselesi (2014-2015)
İntikam (2013)
Son (2012)
Deliler / Rapor (2007)
İyi Seneler Londra (2007)
Şapkadan Babam Çıktı (2003)
Kör Talih (2001)
Oyuncu
Sahra (2004) - Hossein
Havada Bulut (2002) - Dülger
Filler ve Çimen (2000) - Camoka
Baykuşların Saltanatı (2000)
Kurgu
İyi Seneler Londra (2007)
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