Beyoncé hayranlarına müjde! 'Renaissance' filmi aralıkta vizyonda...

Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:34

Güncelleme: 02.10.2023 - 11:34

Beyoncé, "Renaissance" Dünya Turnesi'nin konser filminin 1 Aralık'ta dünya çapında gösterime gireceğini duyurdu. Bu konser filmi, sanatçının büyük başarı kazanan dünya turnesini belgeleyen bir yapım. Beyoncé, bu haberi sosyal medya kanallarında paylaşılan bir fragman ile resmiyet kazandırdı. Film, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da 1 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecek ve diğer ülkelerde de yayımlanacak.

"Renaissance: A Film by Beyoncé" adını taşıyan film, turnenin başlangıcından sonuna kadar olan süreci belgeliyor. Bu büyük turne, dünya genelinde 2.7 milyon hayranı etkiledi ve yarım milyar doların üzerinde hasılat elde etti.

Film, Taylor Swift'in "Eras Tour" konser filmi gibi büyük bir gişe başarısı elde edebilir mi, şu an için belirsiz. Ancak aralık ayının başında gösterime girecek olması, tatil dönemi sonrası gişe potansiyelini artırabilir. Aralık ayının başları, genellikle Disney yapımlarının devam filmleri için iyi bir dönem olmuştur. Beyoncé'nin "Renaissance" filmi için ön satışların artması durumunda, film diğer yapımlarla rekabet edebilir.

Bu konser filmi, Beyoncé'nin film yapım şirketi ve plak şirketi Parkwood Entertainment işbirliğiyle AMC tarafından yayımlanıyor ve izleyicilere sanatçının müzik ve sahne performansını yakından deneyimleme fırsatı sunuyor.