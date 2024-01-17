Bilge Kağan Etil: Hayatım meydan okumalarla geçiyor

Yayınlanma: 17.01.2024 - 10:52

Güncelleme: 17.01.2024 - 10:59

Türkiye’nin en çok dinlenen müzisyenleri arasında yer alan isimler, son yıllarda “meydan okuma” serisi Red Bull 60 Seconds ile hem farklı bir deneyime imza atıyor hem de yeni müzik aletleriyle tanışıyor. Sanatçıların müzikal yeteneklerine odaklanan proje kapsamında başarılı müzisyenler alışık olmadıkları yerel müzik aletleriyle 60 saniyelik bir performans ortaya koyuyor. Biz de 2023 yılında bu proje kapsamında daha önce hiç çalmadıkları enstrümanlarla tanışan Evrencan Gündüz, Paptircem, Nova Norda ve KÖFN grubundan Bilge Kağan Etil ile söyleşi yaptık. Müzisyenlerin performanslarını Red Bull'un sitesinden ve sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz.

Söyleşiye imza attığımız son isim geçen yıl Red Bull 60 Seconds serisinin dördüncü konuğu olan Bilge Kağan Etil. Geçen yıllarda en çok dinlenenler listesinde yer alan KÖFN grubunun üyesi Etil, kanun ile 60 saniyede zamanla yarışmıştı. Başarılı müzisyenle ile hem projeyi hem 2023’ü hem de yeni yıldan beklentilerini konuştuk.

Sizin için hem duygusal hem kariyer anlamında nasıl bir yıl oldu 2023?

Hem grubum KÖFN ile hem de bireysel işlerimde büyük gelişmeler kaydettiğimi düşünüyorum. Ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, hayat devam ediyor ve ben ilerlememizden mutlu ve umutluyum.

‘TÜRK SANAT MÜZİĞİYLE BAĞIM GÜÇLÜ’

Red Bull 60 Seconds serisine kanun çalarak katıldınız. Sizi daha önce hiç kullanmadığınız bir enstrümanla buluşturan bu projeyi duyduğunuzda neler hissettiniz?

Başta neden böyle bir “challenge”a girişiyoruz desem de sonradan beni çok tatmin eden bir işe dönüştü. Türk Sanat Müziği ile bağım güçlüdür. Aslında mezun olduğum bölümüm ses mühendisliği ve tasarımı, müzik teknolojileri, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı çatısı altındaydı. Bu iş resmen benim için yapılmış gibi olacaktı ve sonucu da gösterdi ki tam benim projemmiş.

İlk defa bu enstrümanı deneyimlemek sizin için nasıl bir anlam taşıdı? Sizin gibi daha önce hiç kanun deneyimlememiş kişilere neler söylemek istersiniz?

Kanun çalgısını ve ait olduğu geleneği iyi biliyordum fakat hiç kendi yaratacağım bir kompozisyonda kullanmamıştım. Üstüne bir de çalgının icrasını benim yapacak olmam işi baya zorlaştıran bir unsurdu. Ama hep çalmak istediğim bir enstrümandı gerçekten bayılırım. Bu projede de onu güzel bir şekilde yansıtabildiğim için çok mutluyum.

Bu projede olduğu gibi siz de kendinize meydan okuma (challenge) yaratıyor musunuz? En son hangi meydan okumayı başarıyla atlattınız?

Tabii ki, hayatım neredeyse böyle geçiyor. Zorlukları aslında çok görmemeye çalışıyorum. Sadece duygularıma bakıyorum ve yapmak istiyorsam ne kadar zor olursa olsun sadece “neden olmasın?” der ve eğlenmeye çalışırım o mücadeleden.

‘HEMEN KANUN ALDIM’

Bu deneyimin ardından bendirle olan ilişkiniz nasıl şekillendi? Bu deneyimden sonra enstrümanla ilişkiniz devam etti mi?

Hep çalmak istediğimi söylemiştim ve bu projeden sonra hemen kendi kanunumu aldım ve derslere başladım.

Hayatınızın hangi döneminde hangi enstrümanlarla tanıştınız ve günümüze kadar çalmaya devam ettiniz?

Piyano, davul, gitar, ney, tambur, kanun, def ve darbuka gibi çeşitli vurmalı çalgılar.

2024 HEDEFLERİ...

Ürettiğiniz parçalarda size daha çok ne veya kimler ilham oluyor?

İnsana ve hayata dair olan her şey diyebilirim. Sürekli başka sanatçıların işlerini takip eder ve ilham almaya çalışıp üzerime düşeni yapmaya çalışırım bu kolektifin içinde biri olarak.

2024 için kendinize hedefler koydunuz mu?

Kesinlikle evet! Türk müziği enstrümanlarıma düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışmaya başladım. Bir albüm ve bunun genişletilmiş icrasını tasarlıyorum bu en temel hedeflerimden biri şu anda 2024 için.