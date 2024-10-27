‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ Atlas 1948’de gösterimde
Atlas 1948, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel, Cumhuriyet ruhunu, gösterime giren “Bir Cumhuriyet Şarkısı”yla yaşatacak. Bununla beraber, 29 Ekim günü Atlas 1948 Fuaye Alanı’nda gün boyu Atatürk’ün sevdiği şarkılar yankılanacak.
Beyoğlu’nun kalbinde yer alan ve yenilenen dijital alt yapısı ile film festivalleri, gala, ülke sinemaları ve vizyon filmlerinin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de sahne olan Atlas 1948, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında çok özel bir yapıma ev sahipliği yapıyor. 1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın, önlerindeki tüm engellere rağmen çiçeği burnunda bir ülkede sanat devrimini gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu edinen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” Atlas 1948’de gösterime girdi.
Atlas 1948’de seyirciyle buluşan yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı dram filmi; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi başarılı oyuncuları aynı yapımda buluşturuyor.
Atlas 1948 Fuaye Alanı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik yayınları da Cumhuriyet coşkusunu doruğa çıkaracak.
“Bir Cumhuriyet Şarkısı” 26 Ekim saat 12.00 / 15.00 / 18.00 / 20.30, 29 Ekim saat 12.00 / 15.00 / 18.00 / 20.30 ve 31 Ekim saat 12.00 / 15.00 / 18.00 / 20.30’da, 3 gün boyunca toplam 12 seans ile Atlas 1948’de gösterimde olacak.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- Kirada yeni dönem resmen başlıyor
- Özel'den Erdoğan'a: Artık sözcünün görevi bitti!
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- Bakanlıktan yeni ifşa: Marka marka açıklandı
- Rakip takım hocasından Ebrar'a skandal hareket
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'
- Sefalette ortaklaşıyorlar!