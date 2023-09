Bir döneme damgasını vurmuştu! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04.09.2023 - 19:30

Güncelleme: 04.09.2023 - 19:30

Bir döneme damga vuran yıldız oyuncu Gayle Hunnicutt, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hunnicutt'ın 31 Ağustos günü hayatını kaybettiği belirtildi.

Hunnicutt; Dallas'ta Vanessa Beaumont, Sherlock Holmes'un Maceraları'nda ise Irene Adler karakterlerini canlandırmıştı.

Oyuncunun yer aldığı diğer TV yapımları arasında Fall of Eagles, Fragment of Fear, The Golden Bowl, The Legend of Hell House ve Private Eye öne çıkıyor.