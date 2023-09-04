Bir döneme damgasını vurmuştu! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Sherlock Holmes ve Dallas'ın yıldız oyuncusu Gayle Hunnicutt, 80 yaşında hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran oyuncunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 19:30
Bir döneme damgasını vurmuştu! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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Bir döneme damga vuran yıldız oyuncu Gayle Hunnicutt, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hunnicutt'ın 31 Ağustos günü hayatını kaybettiği belirtildi.

Hunnicutt; Dallas'ta Vanessa Beaumont, Sherlock Holmes'un Maceraları'nda ise Irene Adler karakterlerini canlandırmıştı.

Oyuncunun yer aldığı diğer TV yapımları arasında Fall of Eagles, Fragment of Fear, The Golden Bowl, The Legend of Hell House ve Private Eye öne çıkıyor.


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Gayle Hunnicutt

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