İddia: Ünlü oyuncu Leyla Tanlar'ın TRT'deki rolü 'bikinili pozu' nedeniyle iptal edildi

Oyuncu Leyla Tanlar'ın TRT'deki rolünün paylaştığı 'bikinili poz' yüzünden iptal edildiği öne sürüldü. İddiaya göre Emre Konuk'un patronu olduğu Akli Film'in Pakistanlı Ansari-Shah Films şirketiyle TRT'ye çekeceği yeni dönem dizi 'Selahaddin Eyyubi'de başrol kadın oyuncuya bikini vetosu geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 15:02
İddia: Ünlü oyuncu Leyla Tanlar'ın TRT'deki rolü 'bikinili pozu' nedeniyle iptal edildi
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TRT‘ye dönem dizileri hazırlayan Akli Film, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kalan 2 bölümünün ardından 'Selahattin Eyyubi' dizisini ekrana getirecek.

Akli Film’in sahibi Emre Konuk, diziyi Pakistanlı yapım şirketi Ansari-Shah Films’le ortak çekecek.

'BİKİNİ' VETOSU İDDİASI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Emre Konuk, Selahaddin Eyyubi rolü için Uğur Güneş‘le el sıkıştı. Dizinin başrol kadın karakteri 'Süreyya' için de Leyla Tanlar’la prensipte anlaştı. 

Ancak, iddiaya göre  Tanlar’ın tatilden bikinili fotoğrafını paylaşmasının ardından TRT‘deki dönem dizisinde kadro dışı kaldı.

NE OLMUŞTU?

Genç yıldızın geçen hafta verdiği siyah bikinilipozu bir süre sonra silmesi dikkat çekmişti. Tanlar'ın verdiği poza sevgilisi Burak Dakak'ın yaptığı "Çok güzelsin aşkım, silsene" yorumu, sosyal medyada çok tartışılmıştı.


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