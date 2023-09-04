Ünlü oyuncu evlendi: İşte o düğünden kareler!
Oyuncu Rüzgar Aksoy uzun zamandır aşk yaşadığı dans sanatçısı Yasemin Sancaklı'yla dünyaevine girdi.
Ekranların sevilen dizisi Ömer'in kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy ile dans sanatçısı Yasemin Sancaklı evlendi.
Kır düğünü yapan çift, romantik pozlarıyla da kendilerine hayran bıraktı.
Düğünün ardından çift ortak mesaj paylaşıp dostlarına teşekkür etti:
"Rüya gibi geldi geçti… çok güzeldi. Bize gönül verip anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz"
ÜNLÜ İSİMLER ŞAHİT OLDU
Polonezköy'de düzenlenen bir kır düğünüyle evlenen Aksoy ile Sancaklı'nın nikah şahitleri arasında ünlü oyuncular Bora Cengiz ve Yiğit Uçan da vardı. Çiftin düğününde Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da vardı. Düğün öncesi köpekleriyle samimi pozlar veren çift, davet boyunca sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
SOYADINI GÜNCELLEDİ
Yasemin Sancaklı, nikahın ardından Instagram hesabındaki soyadını "Yasemin Sancaklı Aksoy" olarak güncelledi.
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