Bir dostun ardından: Komet
Komet adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun 81 yaşında yaşamını yitirdi.
1960’larda son demlerini yaşayan “İstanbul Bohemi”nin üyesi olan Komet, şiir, sosyalizm ve sürrealizmin birleşiminden doğan yaratıcı ortamın tanıklığını üstlendi. 1971’de devlet bursuyla gittiği Paris’te farklı akademilerde eğitim alsa da gizemli figüratif resimlerini, kendi sezgilerine, korkularına dayanarak geliştirdi. Fransa’da başarılı geçen yirmi yılın ardından İstanbul’a yerleşmesi resminin kalitesini düşürdü. Ama Komet’in yeteneğinin tersine giderek yaşayan bir efsane olmasının önünü açtı. Yaşamında yıldızının parladığı ve söndüğü anlar. Yerküreye, kentimiz İstanbul’a değen bu olağanüstü yıldızın, Komet’in samimiyetini, heyecanını ve kalenderliğini özleyeceğiz.
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