Son Dakika: Ressam Komet yaşamını yitirdi

25 Eylül 2022 Pazar, 15:23

Komet adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, kanser nedeniyle 81 yaşında yaşamını yitirdi. Alef Yayınevi ölüm haberini, sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Yayınevi, ”Hoşçakal Komet” notunu paylaştı.

"Kuyruklu yıldız" anlamına da gelen "Komet" ismini kullanan sanatçı, Mehmet Güleryüz'ün "Güldüğüme Bakma" adlı nehir söyleşisinde belirttiğine göre ismini, "Bill Haley & His Comets" grubundan esinlenerek aldı.

Yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdürmüş olan ressam, Türkiye'de on beş, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açtı. Komet ayrıca, birçok uluslararası sergiye katıldı. Eserleri, Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde yer alıyor.

BEDRİ BAYKAM: ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Komet'in ölüm haberinin duyulmasının ardından; ünlü ressamın yakınlarından ve gazetemiz yazarı sanatçı Bedri Baykam, Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ve sanat camiasının büyük bir ismi kaybettiğini söyleyen Baykam, "Paris'in derin sanat yaşamını da 45 yıldır etkilemiş, çok değerli bir büyük sanatçıdan söz ediyoruz" dedi.

Baykam, şöyle konuştu:

"Türk aydınlanması çok değerli bir ismini maalesef kaybetti. Komet, tabii ki en başta resimleri, sonra da şiirleri, kitapları, düşünceleri, yaşam felsefesi ve kahkahaları ile silinmez izler bıraktı. Ülkemiz dışında, Paris'in derin sanat yaşamını da 45 yıldır etkilemiş, çok değerli bir büyük sanatçıdan söz ediyoruz.

Komet'in eserleri, şiirleri, önümüzdeki yıllarda incelendikçe karşımıza sürekli yeni çehrelerle çıkacak, yeni bulgular sunacak. Büyük, kendi içinde bir dünya... Ülkemizin ve sanat ortamımızın başı sağ olsun. Kuşaklar boyu, anlatılacak hatıra ve anekdotlarla, her an en taze, muzip, sevecen ve düşündürücü çehresiyle karşımıza çıkmaya devam edecek."

Komet'in öğretmen olan eşi Zeynep Bayramoğlu, Temmuz 2017'de Beyoğlu Cihangir'deki evlerinin 5'inci katından düşerek yaşamını yitirmişti.