Ressam Komet'in cenaze programı belli oldu
Komet adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Son olarak, Komet'in cenaze törenine dair ayrıntılar da belli oldu. Ünlü sanatçı, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
'Komet' adıyla bilinen ünlü ressam ve şair Gürkan Coşkun, kanser nedeniyle 81 yaşında önceki gün yaşamını yitirdi. Alef Yayınevi ölüm haberini, sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Yayınevi, "Hoşçakal Kome" notunu paylaştı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ DEFNEDİLECEK
Komet için düzenlenecek cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu.
Komet, 28 Eylül Çarşamba günü 14.00’te Mimar Sinan Üniversitesi’nde düzenlenecek törenin ardından Bebek Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrasında Aşiyan Mezarlığı’nda defnedilecek.
HEM TÜRKİYE'Yİ HEM PARİS'İ ETKİLEDİ
"Kuyruklu yıldız" anlamına da gelen "Komet" ismini kullanan sanatçı, Mehmet Güleryüz'ün "Güldüğüme Bakma" adlı nehir söyleşisinde belirttiğine göre ismini, "Bill Haley & His Comets" grubundan esinlenerek aldı.
Yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdürmüş olan ressam, Türkiye'de on beş, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açtı. Komet ayrıca, birçok uluslararası sergiye katıldı.
Eserleri, Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde yer alıyor.
Video Haberler
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Öyleyse karakutuyu açıyorum
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- 'Bugün iki olay yaşanıyor...'