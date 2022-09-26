Ressam Komet'in cenaze programı belli oldu

26 Eylül 2022 Pazartesi, 14:52

'Komet' adıyla bilinen ünlü ressam ve şair Gürkan Coşkun, kanser nedeniyle 81 yaşında önceki gün yaşamını yitirdi. Alef Yayınevi ölüm haberini, sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Yayınevi, "Hoşçakal Kome" notunu paylaştı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Komet için düzenlenecek cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu.

Komet, 28 Eylül Çarşamba günü 14.00’te Mimar Sinan Üniversitesi’nde düzenlenecek törenin ardından Bebek Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrasında Aşiyan Mezarlığı’nda defnedilecek.

HEM TÜRKİYE'Yİ HEM PARİS'İ ETKİLEDİ

"Kuyruklu yıldız" anlamına da gelen "Komet" ismini kullanan sanatçı, Mehmet Güleryüz'ün "Güldüğüme Bakma" adlı nehir söyleşisinde belirttiğine göre ismini, "Bill Haley & His Comets" grubundan esinlenerek aldı.

Yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdürmüş olan ressam, Türkiye'de on beş, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açtı. Komet ayrıca, birçok uluslararası sergiye katıldı.

Eserleri, Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde yer alıyor.