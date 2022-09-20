‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sanatseverlerle buluşuyor
Bağımsız ve genç sanatçılara alan sağlayarak, sanat piyasasında fırsat eşitliği yaratma hedefi olan sanat alanı Loft Art, dördüncü sergisi Bir Kelebeğin Kasırgası ile 21 Eylül Çarşamba gününden itibaren Beşiktaş Nisbetiye On’daki mekânında sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.
Şimdiye dek 3 farklı sergide 30 sanatçının 109 eserini sergilediği Loft Art’taki sergi 20 Kasım’a Pazar tarihine kadar açık olacak. "Bir Kelebeğin Kasırgası" sergisinde 15 bağımsız sanatçının tuval, heykel, enstalasyon ve video enstalasyon eserlerine yer veriliyor.
KELEBEK ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNDÜRMEYİ HEDEFLİYOR
Bir Kelebeğin Kasırgası, izleyicileri, kelebek etkisini bir bakış açısı şeklinde ele alarak hayatta her şeyin birbiri ile bağlantılı birer örüntü içinde olduğunu ve küçük bir değişimin, birbiri ile bağlantılı olmayan başka bir şey üzerinde büyük değişikliklere neden olduğu algısı üzerine düşündürmeyi hedefliyor.
Sergide, Akın Güreş, Aslı İrhan, Burak Ayazoğlu, Burak Dağ, Bora Aşık, Ece Kibaroğlu, Elif Fırat, Engin Konuklu, İpek Yücesoy, Murat Kosif, Oğuz Gököz, Özgün Şahin, Tansu Köse, Yağmur Uyanık ve Yılmaz Bulut olmak üzere 15 bağımsız sanatçının eserleri yer alıyor.
ELDE EDİLEN GELİR TİKAV PROJELERİNE KAYNAK OLUYOR
Akfen Holding’in genç sanatçıları desteklerken, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı amaçladığı sanat alanındaki ilk projesi olan Loft Art, bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor. Akfen Holding tarafından kurulan, kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak oluyor.
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