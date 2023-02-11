Bir sevgi öyküsü... Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 00:02

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 00:02

Köyleri, az çok hepimiz biliriz. Köye varış noktası, küçük-büyük, genellikle bir meydandır ve insanla güzel o meydanı da çoğunlukla ulu bir ağaç / ağaçlar süsler. Öyle ki daha hiçbir kapıyı çalmadan varmışsınızdır varacağınız yere... Kıyıda birkaç kahve, dükkân, ayaküstü sohbetler... Güneş, her sabah bir başka ışıtır / ısıtır o meydanı; hayat, her sabah yeniden başlar o meydanda ve dünya yeniden kurulur.

USTA İŞİ BİR ANLATI

Hatice Demir, işte bizi böyle bir köye, o köyün akasya ağacıyla coşkulu meydanına, yıllardır o ağacın altında, suskunluğunu hiç bozmadan oturan Mustafa Amca’yla tanışmaya bekliyor.

Akasyalı Meydanın Çocukları bir ilk kitap, ne ki hiç de ilk kitap gibi durmuyor! Başarılı kurgusu, yalın ve içtenlikli anlatımı, sahici kahramanları, merakımızı hep canlı tutan örgüsü; dahası öyküsünün hiç de yadırgı olmadığımız kederi ve hüznüyle elimizi bir an olsun bırakmıyor.

Öykünüz sahiciyse, okuru çağırdığınız ortamı iyi tanıyorsanız, sahneye çıkardığınız kahramanlar / karakterler sizi de yanlarına çekiyorsa, zaman zaman kendinizi anlatının akışında bir yerlerde buluyorsanız iyi bir yolculuk eğliyorsunuz demektir.

MUSTAFA AMCA’NIN SUSKUNLUĞU

Haydi, gelin; Hatice Demir’in çağrısına (öyküsüne) biraz daha yaklaşalım:

O size de hoş geleceğini düşündüğüm köyün meydanını süsleyen, yıllara meydan okuyan akasya ağacı fırtınalardan birinde devriliverir. Ve ağacın altından bir an olsun ayrılmayan Mustafa Amca da ortalarda görünmez olur. Köyün yakın geçmişinin yanı sıra Mustafa Amca’nın suskunluğunu da saklayan, çocukların şen kahkahalarıyla az da olsa şenlenen hikâyemiz; Ayber ve Efe’nin çabalarıyla akarken birçok değeri ve duyguyu da fısıldar.

Aslında ilk yürek çırpınışlarının yanında büyük bir sevgiyi söylüyor bize Akasyalı Meydanın Çocukları. Sonra oyunlarda yitmelerimizi, hepimizi kuşatan heyecanları, ürkeklikleri, yer yer korkularımızı... Bütün sessizliği, sakinliğiyle fonda gülümseyen köy yaşamı da çocukların şen kahkahalarıyla akıp gidiyor. Daha ne olsun!

Şunu belirtmeme izin verin isterim; Hatice Demir’in yeni öykülerini şimdiden merak etmeye başladım bile...

Akasyalı Meydanın Çocukları / Hatice Demir / Resimleyen: Cem Bilge / Günışığı Kitaplığı / 100 s. / 10+ / 2022.